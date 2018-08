46-letni turysta z Jaworzna na Śląsku utonął w Baltyku. Do tragedii doszło w Kopaniu (woj. zachodniopomorskie).

46-letni turysta z Jaworzna wypoczywał na niestrzeżonej plaży. Wszedł do Bałtyku ze swoim kolegą. Nagle zaczął się topić. Kolega próbował go ratować i wyciągnął go z wody.



Na miejsce wezwano pogotowie. Niestety reanimacja nie powiodła się i 46-latek zmarł.



W miniony weekend w całej Polsce natomiast utonęło 30 osób.