33 osoby utonęły w tym roku w Zachodniopomorskiem. To tyle co przez cały ubiegły rok, a to przecież dopiero połowa wakacji. Ratownicy mają pełne ręce roboty. Piękna pogoda wabi nad morze i do morza tysiące osób.

Upał sprzyja kąpielom w morzu. Pamiętajcie jednak o rozsądku! /Aneta Łuczkowska /Archiwum RMF FM

