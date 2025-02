Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci 7-miesięcznego Wojtusia ze Świebodzina (woj. lubuskie). O zabójstwo oskarżony został ojciec niemowlęcia. 26-letni Robert P. przyznał się do zbrodni.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zielonogórska prokuratura okręgowa wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Robertowi P. Jak powiedziała w środę prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka tej prokuratury, został on oskarżony o zabójstwo 7-miesięcznego Wojtusia z zamiarem ewentualnym, do którego się przyznał.

Akt oskarżenia ws. śmierci 7-miesięcznego Wojtusia trafił do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Prokuratura ustaliła, że niemowlę zginęło od kilku uderzeń w głowę.



W wyniku zadanych ciosów u dziecka doszło do złamania podstawy czaszki, obrzęku mózgu i gwałtownej śmierci - mówi rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury prokurator Ewa Antonowicz.

Oskarżony 26-letni Robert P. przyznał się do zabójstwa dziecka. Stwierdził wprost, że zadał dziecku ciosy w głowę, ponieważ był zirytowany tym, że go obudziło - powiedziała rzeczniczka prokuratury.

Robertowi P. grozi dożywocie.

Mężczyzna znęcał się nad dziećmi i ich matką

Jak ustalili śledczy, Robert P. znęcał się na dziećmi (2,5-letnią Różą, siostrą Wojtusia) oraz ich matką. Do aktów przemocy dochodziło od urodzenia się dzieci. Jedna z pierwszych interwencji policji dotyczyła pobicia wówczas ciężarnej kobiety, której na pomoc przyszli sąsiedzi - podała prokurator Antonowicz.



Do tragedii doszło 7 marca ub.r. rano w domu w Świebodzinie. Pomoc do dziecka została wezwana na numer alarmowy 112. Na miejsce pojechały służby ratunkowe. Dziecko już nie żyło. Policja zatrzymała ojca dziecka. Nocą był w domu sam z dziećmi. Spał z nimi w jednym łóżku i wtedy doszło do zabójstwa.



Matki dzieci nie było w domu. Została zatrzymana przez policję dzień wcześniej - za kradzież.