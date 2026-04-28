Majówka na dobre rozpoczyna sezon turystyczny, ale z początkiem miesiąca zaczyna się też nowy, droższy okres w sanatoriach. Za pobyt w uzdrowisku trzeba będzie zapłacić więcej niż w pozostałych okresach roku.
Większość opłat, które musi ponieść osoba chcąca skorzystać z leczenia w sanatorium, reguluje minister zdrowia. Chodzi m.in. o dzienne stawki za zakwaterowanie i wyżywienie - te zmieniają się w zależności od tego, czy z uzdrowiska chcemy skorzystać z w okresie zimowym czy letnim.
Wyższe stawki dobowe zaczynają obowiązywać od 1 maja i wyglądają następująco:
- Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,90 zł (+8,30 zł),
- Pokój jednoosobowy w studiu - 37,40 zł (+11,30 zł),
- Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,20 zł (+8,30 zł),
- Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,30 zł (+7,80 zł),
- Pokój dwuosobowy w studiu - 24,90 zł (+8,40 zł),
- Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,50 zł (+5,30 zł),
- Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,80 zł (+2,30 zł),
- Pokój wieloosobowy w studiu - 13,60 zł (+1,70 zł),
- Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,90 zł (+1,30 zł).
Każdy pacjent przebywający w sanatorium uzdrowiskowym ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Pozostałe koszty leczenia, w tym zabiegi i konsultacje lekarskie, pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy też pamiętać o dodatkowych kosztach takich jak opłata klimatyczna, dojazd i na przykład pobyt opiekuna.
Pacjent samodzielnie wybiera standard pokoju, a tym samym decyduje o wysokości opłaty. Warto pamiętać, że liczba miejsc w pokojach o wyższym standardzie jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane takim zakwaterowaniem powinny zgłaszać swoje preferencje z wyprzedzeniem.
Nie wszyscy pacjenci muszą ponosić koszty związane z pobytem w sanatorium. Z bezpłatnego leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać przede wszystkim dzieci, osoby z niepełnosprawnościami oraz inwalidzi wojenni. Dodatkowo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje programy prewencji rentowej, w ramach których wybrane osoby mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych. W takich przypadkach ZUS pokrywa również koszty dojazdu najtańszym środkiem transportu publicznego.
Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje także możliwość leczenia w szpitalu uzdrowiskowym. W tym wariancie pacjent nie ponosi żadnych kosztów - zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie są w pełni finansowane przez NFZ przez okres 21 dni. Warto jednak pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, a o przyznaniu świadczenia decyduje Fundusz.
Szpitale uzdrowiskowe przeznaczone są głównie dla osób po zakończonym leczeniu szpitalnym lub wymagających intensywnej rehabilitacji. Pobyt w takim ośrodku odbywa się według określonego programu terapeutycznego i pod stałą opieką medyczną.
Z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać osoby dorosłe oraz dzieci, które wymagają rehabilitacji lub leczenia przewlekłych schorzeń. Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz, a ostateczną decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje oddział wojewódzki NFZ.
Pobyt w sanatorium trwa zazwyczaj 21 lub 28 dni, a pacjent ma zapewnioną opiekę medyczną oraz dostęp do zabiegów leczniczych.
Wysokość opłat za pobyt w sanatorium może być dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu, zwłaszcza w przypadku dłuższych turnusów lub pobytu w pokoju o wyższym standardzie. Warto wcześniej zapoznać się z aktualnymi stawkami i zaplanować wydatki.