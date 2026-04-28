​45-letni zabójca - obywatel Ukrainy - który uciekł w sierpniu ubiegłego roku z więzienia w Belgii, został ujęty na parkingu w Lublinie. Mężczyzna powinien spędzić w więzieniu jeszcze 16 lat. Był poszukiwany m.in. czerwoną notą Interpolu.

/ Policja Lubelska / Policja

Zbiega ujęto w Lublinie

Polscy policjanci ustalili, że poszukiwany zbieg może przebywać na terenie woj. lubelskiego. Obywatel Ukrainy został zatrzymany w piątek na jednym z parkingów w Lublinie.

"Zaskoczony 45-latek nie stawiał oporu, nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę" - przekazał we wtorek mł. asp. Marcin Bajon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Obywatel Ukrainy przebywa obecnie w areszcie i czeka na ekstradycję. W więzieniu powinien spędzić jeszcze 16 lat.

Skazany za zabójstwo litewskiego kierowcy

Mężczyzna uciekł z belgijskiego więzienia w nocy z 12 na 13 sierpnia 2025 r. W związku z możliwością jego ucieczki poza Belgię, 45-latek ścigany był czerwoną notą Interpolu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania.

Skazany za zabójstwo 45-letni obywatel Ukrainy odsiadywał w Belgii wyrok 27 lat więzienia za zabicie litewskiego kierowcy ciężarówki w 2015 r. Zbrodni dokonał na parkingu autostradowym, gdzie miało dojść do transakcji w związku z przemytem narkotyków.

Podczas spotkania obywatel Ukrainy kilka razy ugodził nożem litewskiego kuriera, który zmarł w wyniku obrażeń.