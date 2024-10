Czy mieszkańcy Krakowa, Katowic i Rzeszowa będą mieli bezpośrednie połączenia kolejowe do lotniska w Baranowie, czy też będą musieli się przesiadać w Warszawie? Trwa spór o to, jak będzie wyglądał węzeł torów w centrum kraju - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak zaznaczono w artykule, we właśnie konsultowanym Horyzontalnym Rozkładzie Jazdy na 2035 r. "nie zaplanowano bezpośrednich połączeń kolejowych do portu z południa Polski", a "budowa łącznika Centralnej Magistrali Kolejowej z CPK kosztowałaby 4 mld zł".

Niewygodne rozwiązania komunikacyjne

"Stowarzyszenie Tak dla CPK zarzuca spółce Centralny Port Komunikacyjny i rządowi, że przy planowanym lotnisku w Baranowie szykują niewygodne rozwiązania komunikacyjne. Maciej Wilk, szef tej organizacji oraz były wiceprezes LOT, wytyka, że w konsultowanym Horyzontalnym Rozkładzie Jazdy na 2035 r. nie zaplanowano bezpośrednich połączeń kolejowych do portu z południa Polski - z Krakowa, Katowic czy Rzeszowa" - czytamy w artykule.

Jak wyjaśniono, "według planów pociągi z tych miast mają docierać do Warszawy po staremu - z Centralnej Magistrali Kolejowej skręcą w kierunku Grodziska Mazowieckiego i dalej pomkną w stronę stolicy".

"Poprzedni zarząd spółki CPK przewidywał jednak, że ogromna większość pociągów z południa Polski w drodze do Warszawy ma przejeżdżać pod lotniskiem. Umożliwiałby to układ węzła kolejowego w rejonie portu. Centralna Magistrala Kolejowa miała być powiązana z CPK dzięki dwóm kilkunastokilometrowym łącznicom kolejowym, które pozwalałyby dojeżdżać do podziemnej stacji pod lotniskiem z dwóch stron. To umożliwiłoby kontynuowanie dalszej jazdy w różnych kierunkach - nie tylko po nowej szybkiej linii do Warszawy, lecz także np. do Poznania czy - w kolejnym etapie - do Gdańska" - przypomina "DGP".

Węzeł w okrojonym kształcie

Dziennik zaznacza, że "teraz rząd szykuje ten węzeł w okrojonym kształcie".

"Niedawno spółka CPK zleciła projektowanie tylko jego części. Powstać ma przede wszystkim dokumentacja odcinków torów, które będą fragmentem linii Warszawa-Łódź, a także łącznika z istniejącą linią Warszawa-Poznań" - czytamy w artykule.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przekazał, że niebawem zostanie zlecone także zaprojektowanie łącznika z CMK, którym pociągi będą mogły dotrzeć do lotniska od wschodu. Zakłada, że powstanie on jednocześnie z nową linią Warszawa-Łódź, która ma być ukończona w 2032 r." - napisano.

Jak dodaje "DGP", "według Malepszaka łącznikiem będą mogły kursować wybrane pociągi z Krakowa czy z Katowic do Warszawy, jednak na stacji pod CPK będą musiały zmieniać kierunek jazdy".