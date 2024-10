Obsługa pasażerów będzie odbywać się na trzech poziomach.

Na +2 odbywać się będzie odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty dla strefy Schengen oraz. część przylotów Non-Schengen. Poziom +1 to z kolei przyloty i odloty dla strefy Non-Schengen, centra transferowe i kontrola dokumentów. Na poziomie 0 znajdą się bramki autobusowe Schengen i Non-Schengen, hala odbioru bagażu i hala przylotów.

Wizualizacja. Podziemny dworzec kolejowy CPK przy terminalu / Ministerstwo Infrastruktury / Materiały prasowe

"Budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W I etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170" - podało MI.

Wizualizacja. Strefa komercyjna terminalu w rejonie pirsów centralnych / Ministerstwo Infrastruktury / Materiały prasowe

Zamiast dachu przewieszonego nad frontem terminala - co przewidywał projekt koncepcyjny - architekci zaproponowali arkadę opartą na słupach stanowiącą lepsze zabezpieczenie wejść przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zmiana głównych elementów nośnych przekłada się na zmniejszenie ilości stali potrzebnej do wykonania konstrukcji.