Ratownicy grupy beskidzkiej GOPR ogłosili w piątek wieczorem drugi stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze. W ostatnich 48 godzinach spadło tam ponad 20 cm śniegu. Wieje bardzo silny wiatr. Ratownicy określają aktualne zagrożenie jako umiarkowane.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

"Umiarkowane zagrożenie występuje na stromych stokach, przede wszystkim w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu przez wiejący bardzo silny zachodni oraz północno-zachodni wiatr. Dotyczy to głównie żlebów, kotłów i zagłębień terenu po północnej stronie masywu" - podali goprowcy w komunikacie lawinowym.



Ratownicy przestrzegli zarazem, że czynnikiem dodatkowo osłabiającym pokrywę śnieżną, a tym samym zwiększającym zagrożenie, może być prognozowane na sobotę ocieplenie.



Obecnie pokrywa śnieżna w patiach szczytowych Babiej Góry sięga miejscami do 150 cm. Szlaki nie są przetarte. Tworzą się zaspy. Jedynie w górnych partiach grzbietu śnieg jest wywiany. Przy schronisku na Markowych Szczawinach leży ok. 95 cm śniegu.

Ratownicy zalecają ostrożność

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali. Dotychczas obowiązywał najniższy, pierwszy stopień.



Drugi stopień oznacza, że pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana. Wywołanie lawiny jest możliwe przy dużym obciążeniu na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego zejścia dużych lawin. Należy zachowywać dużą ostrożność przy pokonywaniu stoków zawietrznych i przełęczy.