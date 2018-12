Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w Hucie Miedzi Głogów. Na miejscu zdarzenia interweniowała m.in. straż pożarna.

Do wypadku doszło o godzinie 10.30 w jednej z fabryk Huty Głogów I.



Doszło do gwałtownego rozszczelnienia zbiornika wodnego podczas robót technicznych przy zbiorniku kondensatu, który jest elementem instalacji fabryki siarczanu niklawego - wyjaśniła Anna Osadczuk, pełniąca obowiązki Dyrektora Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A. Dodała, że dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.



Awaria zbiornika wodnego nie wpłynęła na pracę Huty Miedzi Głogów.

(mn)