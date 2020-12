​Groźny wypadek w województwie śląskim. 16-latek kierował ciągnikiem, do którego doczepionych było troje sanek. W pewnym momencie maszyna przewróciła się i przygniotła nastolatka.

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i ostrożność podczas tego typu zimowych aktywności / Policja

Do wypadku doszło po godz. 19 w miejscowości Ryczów-Kolonia. 16-latek jechał samodzielnie wykonanym ciągnikiem, który nie był dopuszczony do ruchu. Do pojazdu doczepione było troje sanek. Na błotniku pojazdu siedział z kolei 17-latek.

W pewnym momencie - jak podaje policja, prawdopodobnie w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków - ciągnik wywrócił się i przygniótł kierującego 16-latka. Jego 17-letni kolega nie odniósł żadnych obrażeń.

Na miejsc wezwano karetkę, która zawiozła nastoletniego kierowcę do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Ciągnik, którym jechał nastolatek / Policja

Funkcjonariusze apelują o rozsądek i ostrożność podczas tego typu zimowych aktywności. Przypominają, że kulig powinien odbywać się wyłącznie pod nadzorem dorosłych i sanek nie należy doczepiać do samochodu. Należy także sprawdzić trasę.

Ważny jest też stan techniczny sanek. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe, to poważne zagrożenie - podkreśla policja.