Do szpitala trafił pracownik poszkodowany na budowie stacji metra Bemowo w Warszawie. Przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja powołana przez wykonawcę – poinformował PAP rzecznik prasowy firmy Gulermak Bartosz Sawicki.

Do wypadku doszło ok. godz. 8, gdy pracownicy poprawiali ogrodzenia. Niestety jeden z paneli ogrodzenia uległ obluzowaniu i w skutek porywistego wiatru uderzył pracownika. Został on odrzucony kilka metrów do tyłu, przewrócił się na tramwaj, który na przystanku oczekiwał na pasażerów. Pracownik doznał złamania ręki - relacjonował Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gulermak.

Mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy na miejscu. Później został przewieziony do szpitala, w którym wciąż przebywa. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od ratowników nic poważnego się nie dzieje, ale przy tych urazach lepiej dmuchać na zimne - zapewnił Sawicki. U nas standardowo w takich wypadkach powoływana jest komisja wewnętrzna, która analizuje przyczyny i skutki takiego zdarzenia, wydaje rekomendację, pozwalające uniknąć takich zdarzeń w przyszłości. Z pewnością będziemy ten temat dokładniej badać - dodał.