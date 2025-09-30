Znamy już wstępne wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2025 roku. Najlepiej z testami poradzili sobie kandydaci w Krakowie i Białymstoku. Sprawdzamy, jak wypadli przyszli adwokaci, radcowie, notariusze i komornicy w poszczególnych miastach oraz jak wygląda zdawalność na tle ostatnich lat.

/ Shutterstock

Rekordowa zdawalność w Krakowie i Białymstoku

W sobotę, 27 września, odbyły się państwowe egzaminy wstępne na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. W tym roku testy przebiegły bez żadnych zakłóceń, a komisje nie odnotowały żadnych incydentów. Wielu kandydatów zakończyło rozwiązywanie testów przed czasem, a ogólny wskaźnik zdawalności okazał się wysoki.

Najlepsze wyniki na aplikację adwokacką odnotowano w Krakowie, gdzie pozytywny rezultat uzyskało aż 80,3 proc. zdających. W przypadku aplikacji radcowskiej liderem okazał się Białystok z wynikiem 82,3 proc. Najniższa zdawalność na aplikację adwokacką była w Kielcach (57,9 proc.), a na radcowską w Olsztynie (51,5 proc.).

Szczegółowe wyniki egzaminów

Do egzaminów przed 49 komisjami przystąpiło w tym roku 5317 osób. Pozytywny wynik uzyskało 3661 kandydatów. Dla porównania, rok wcześniej do egzaminów podeszło 5584 osób, z czego zdało 3989.

Rozkład zdawalności według aplikacji przedstawia się następująco:

Adwokacka: 2097 osób przystąpiło, 1485 zdało (70,8 proc.);

Radcowska: 2642 osoby przystąpiły, 1864 zdały (70,6 proc.);

Notarialna: 494 osoby przystąpiły, 260 zdało (52,6 proc.);

Komornicza: 84 osoby przystąpiły, 52 zdały (61,9 proc.).

W Warszawie, gdzie liczba kandydatów była największa, zdawalność na aplikację adwokacką wyniosła 71,4 proc., a na radcowską 70,8 proc. Na aplikację notarialną w stolicy zdało 55 proc. kandydatów, a na komorniczą 66,7 proc.

Jak wyglądał egzamin?

Egzaminy rozpoczęły się w całym kraju o godzinie 11:00. Kandydaci mieli 150 minut na rozwiązanie testu składającego się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru.

Aby uzyskać pozytywny wynik, należało odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 100 pytań. Zakres materiału obejmował od 43 do 51 aktów prawnych, których wykaz opublikowano już w marcu.

20 lat egzaminów wstępnych - podsumowanie

Od wprowadzenia państwowych egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2005 roku, do testów przystąpiło już 171 409 osób, z czego 83 317 uzyskało wynik pozytywny. Największą popularnością cieszy się aplikacja radcowska, którą wybrało ponad 91 tysięcy kandydatów. Na aplikację adwokacką zdecydowało się 59 tysięcy osób, na notarialną 15 tysięcy, a na komorniczą ponad 5 tysięcy.

Wprowadzenie jednolitych egzaminów znacząco zwiększyło dostęp do zawodów prawniczych w Polsce. W 2006 roku liczba adwokatów i radców prawnych wynosiła 68 na 100 tys. mieszkańców, a obecnie wskaźnik ten wzrósł do 175 na 100 tys. mieszkańców.