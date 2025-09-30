Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambasador Republiki Południowej Afryki we Francji, został odnaleziony martwy pod hotelem Hyatt w Paryżu. Według wstępnych ustaleń, dyplomata miał popełnić samobójstwo, wyskakując z 22. piętra budynku. Sprawę bada paryska prokuratura.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambasador Republiki Południowej Afryki we Francji, został odnaleziony martwy pod hotelem Hyatt w Paryżu / Shutterstock

Ambasador RPA we Francji, 58-letni Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, był poszukiwany od poniedziałku. Jak poinformował stołeczny dziennik "Le Parisien", jego ciało odnaleziono we wtorek rano pod hotelem Hyatt w 17. dzielnicy Paryża.

Śledczy uważają, że dyplomata prawdopodobnie wyskoczył z 22. piętra czterogwiazdkowego hotelu.

Wszczęto śledztwo w sprawie śmierci południowoafrykańskiego ambasadora. Na miejsce tragedii przybył już prokurator.

Niepokojąca wiadomość do żony

"Le Parisien" przekazał, że zaginięcie ambasadora zgłosiła jego żona, która - jak podaje prokuratura - otrzymała od niego niepokojącą wiadomość w poniedziałkowy wieczór.

Ostatni raz telefon dyplomaty logował się w okolicach Lasku Bulońskiego około godziny 15:00. Policja, obawiając się próby samobójczej, przeszukała teren z pomocą psów tropiących.

Kariera polityczna i dyplomatyczna

Z informacji na stronie ambasady RPA wynika, że szefem placówki był Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, w latach 2014-2019 minister kultury RPA, a następnie - szef połączonego resortu kultury i sportu (w latach 2019-2023).

Od 2024 roku kierował ambasadą w Paryżu. Karierę polityczną rozpoczął w ruchu związkowym przeciwko apartheidowi w latach 90. XX wieku. W 2002 roku został parlamentarzystą.