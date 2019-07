Trzy osoby zostały ranne po wybuchu gazu w jednej z fabryk w Żarowie na Dolnym Śląsku. Wybuchł gaz w piecu, w którym wypalana jest ceramika ogniotrwała.

/ RMF FM

Na szczęście nie doszło do pożaru, a sytuację szybko udało się opanować.



Ranne zostały trzy osoby. Jedną opatrzono na miejscu, dwie helikopterami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano do szpitala we Wrocławiu.

Ich życiu nic nie zagraża. Z zakładu ewakuowano 6 osób. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej oraz grupa chemiczna z Wałbrzycha.