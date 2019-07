Władysław Teofil Bartoszewski będzie jedynką Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej - w Warszawie w jesiennych wyborach parlamentarnych - dowiedział się reporter RMF FM. W stolicy - jako lider listy ludowców - będzie walczył o głosy między innymi z Jarosławem Kaczyńskim - jedynką Prawa i Sprawiedliwości - oraz z Grzegorzem Schetyną - "lokomotywą" Koalicji Obywatelskiej.

Władysław Teofil Bartoszewski / Marcin Obara / PAP

PSL pokaże listy za około dwa tygodnie, na początku sierpnia. Ludowcy - po tym jak zdecydowali, że idą pod własnym szyldem do wyborów - rozpoczęli przygotowania do prezentacji programu i konwencji.



Z informacji reportera RMF FM wynika, że mają na nich zabierać głos rolnicy, przedsiębiorcy i samorządowcy, którzy zdecydują się na budowanie Koalicji Polskiej.



Celem PSL jest uzyskanie od 8 do 10 procent poparcia - ma nadzieję, że uda im się utworzyć klub co najmniej 20 posłów. W stolicy stawiają na Władysława Teofila Bartoszewskiego, który w Warszawie walczył o mandat europosła.



Nie jest wykluczone, że na warszawskiej liście znajdzie się również Michał Mazowiecki - syn byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego.