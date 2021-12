Jedna osoba w szpitalu, druga nadal poszukiwana. Taki jest bilans sobotniego wstrząsu w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Zaraz po wstrząsie doszło tam do zawału. Jednego z zasypanych górników ratownicy wyciągnęli, z drugim nadal nie ma kontaktu.

Teren Kopalni Węgla Kamiennego Bielszowice w Rudzie Śląskiej / Andrzej Grygiel / PAP

Do wstrząsu w tzw. ruchu Bielszowice - części należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej - doszło w sobotę przed godz. 9. w rejonie jednej ze ścian, 780 metrów pod ziemią. Wskutek wstrząsu o magnitudzie ok. 2,5 doszło do obwału skał w wyrobisku na odcinku 50-60 m. Zostało tam uwięzionych dwóch pracowników. Akcja ratownicza rozpoczęła się ok. 9.30.

Po północy, po ok. 15 godzinach akcji ratownicy dotarli do pierwszego z poszkodowanych, z którym kilka godzin wcześniej nawiązali kontakt. Po przetransportowaniu go na powierzchnię, został zabrany do szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie ma jednak - jak dotąd - kontaktu z drugim poszkodowanym.

Jak przekazywali wcześniej przedstawiciele sztabu akcji, drugi z górników powinien być ok. 10 metrów od miejsca, w którym znaleziono pierwszego pracownika. Tak wynika z sygnału nadajnika w lampie zaginionego i relacji ocalonego górnika.

Ratownicy od strony ściany wydobywczej drążą specjalny podkop pod taśmociągiem. Chodzi o to, żeby dostać się do miejsca, z którego nadawany jest sygnał z górniczej lampy. Taki nadajnik ma przy sobie każdy górnik - relacjonuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

W nocy wykonano pomiary, które potwierdziły dotychczasowe wskazania co do miejsca, gdzie ta lampa może się znajdować.

Ekstremalnie trudne warunki pracy ratowników

Warunki na dole są ekstremalnie trudne. W chodniku jest zwał kamieni, uszkodzonych metalowych elementów czy zerwanych przewodów. Przez takie zwałowisko muszą przedzierać się ratownicy.

Posuwają się centymetr po centymetrze. Czołgając się, muszą ręcznie przebierać skały i usuwać wiele zniszczonych elementów metalowych - jak fragmenty zniszczonej obudowy i przenośnika czy rur - rozcinając je piłami.

Wczoraj udało im się pokonać kilka metrów.

W akcji są wykorzystywane dwie ekipy ratowników, w każdej z nich znajdują się po dwa zastępy - w sumie 20 osób, które udrażniają zasypane wyrobisko z dwóch stron.

Ocalały górnik w szpitalu

Ocalały górnik przebywa w szpitalu. Nie ma poważniejszych obrażeń. Lekarze określają jego stan jako dobry.

Mężczyzna może mówić o ogromnym szczęściu. Został wydobyty w nocy z soboty na niedzielę po kilkunastu godzinach akcji. Po wstrząsie znalazł się w niewielkiej pustej przestrzeni.

Górnik rozmawiał z ratownikami i mówił, że widzi światło z ich lamp. Za pomocą wysięgnika podano mu wodę i koc. Po kilku kolejnych godzinach został wyciągnięty ze zwałowiska i przewieziony do szpitala.