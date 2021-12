Ratownicy dotarli do jednego z górników uwięzionych po wstrząsie w kopalni Bielszowice. Mężczyzna jest przytomny - poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Wcześniej ratownikom górniczym, poszukujących dwóch pracowników, udało się namierzyć w zwałowisku skalnym sygnał z lamp górniczych, używanych przez poszukiwanych.

Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice / Hanna Bardo / PAP

Górnik jest przytomny, ma kontakt z otoczeniem, ma obrażenia, które oceni lekarz - powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski.



Ratownicy dotarli do poszkodowanego ok. pół godziny po północy. W trakcie transportu był przytomny - rozmawiał z ratownikami, skarżył się na bóle nogi i pleców.



Jak dodał Głogowski, na razie nie ma kontaktu ani wzrokowego, ani głosowego z drugim poszkodowanym. Znajduje się on prawdopodobnie w odległości 5-10 metrów od miejsca, w którym był pierwszy uwięziony górnik. Tak wskazuje lokalizator, odbierający sygnał z jego lampki.

Akcja jest trudna pod względem technicznym - zaznaczają przedstawiciele kopalni. Ratownicy ręcznie przeszukują zwałowisko skał i posuwają się po kilkanaście centymetrów na godzinę. Używają jedynie pił do przecinania metalowych elementów zniszczonej przez opadające skały obudowy i przenośnika.

Do wstrząsu doszło przed godz. 9. w tzw. ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej - przekazał dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Do wypadku doszło o godz. 8.52 w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504, ok. 780 metrów pod ziemią. Na skutek wstrząsu pod ziemią doszło do zawału skał na długości kilkudziesięciu metrów.

W rejonie wstrząsu było siedmiu górników. Pięciu zostało wyprowadzonych na zewnątrz, trwają poszukiwania jednego poszkodowanego. O wypadku została też powiadomiona Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu - podała Polska Grupa Górnicza.