Prokurator Ewa Wrzosek złożyła zawiadomienie ws. gróźb karalnych wypowiadanych pod jej adresem przez europosła Prawa i Sprawiedliwości Jacka Ozdobę. Chodzi o słowa, które padły w czasie ubiegłotygodniowej demonstracji PiS-u przed prokuraturą.

Prokurator Ewa Wrzosek na zdj. z lutego 2024 r. / Tomasz Gzell / PAP

Potwierdzam, że złożyłam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa gróźb karalnych przez Jacka Ozdobę - powiedziała PAP prokurator Ewa Wrzosek.

Zdaniem prokurator Wrzosek europoseł Ozdoba "dopuścił się występku o charakterze chuligańskim". Co jest tym bardziej karygodne, że jest on funkcjonariuszem publicznym, mającym stać na straży porządku prawnego - dodała.

"Ja ją popchnę, niech spie**la"

17 marca przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową i demonstrację. Była to reakcja na śmierć Barbary Skrzypek. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego kilka dni przed śmiercią była przesłuchiwana przez Ewę Wrzosek w sprawie "dwóch wież".

Prokurator Wrzosek wyszła tego dnia do zgromadzonych przed gmachem prokuratury. TVP Info nagrała, jak jej zachowanie komentowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Jacek Ozdoba mówi: "ja ją popchnę, niech spie**la". Stojący obok poseł PiS Marek Suski zwrócił uwagę, aby "ona się nie przewróciła". "Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci" - dodał.

Z kolei poseł PiS Jan Kanthak mówił: "To pokazuje, że to jest socjopatka. W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać". "Ona jest psychiczna" - dodał Ozdoba.

Jabłoński o Wrzosek: To nie jest ofiara

Swojego partyjnego kolegi bronił na antenie RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Jeśli będziemy karać posłów za tego typu słowa, to cała PO powinna złożyć mandaty za słowa, które wypowiadała - stwierdził. Oni próbują się dzisiaj kreować na ofiary, a są sprawcami tej nienawiści - dodał.

Były wiceszef MSZ niezwykle krytycznie ocenił postawę prokurator Ewy Wrzosek. To prokurator przepełniona politycznie motywowaną nienawiścią. Wielokrotnie to manifestowała. Zapowiadała, że będzie łamać prawo - mówił gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. To nie jest ofiara. Ona jest współsprawcą tej nienawiści - dodał Paweł Jabłoński.