Wprowadził do obrotu co najmniej tonę substancji GBL, znanej jako pigułka gwałtu. Mowa o Macieju W., wobec którego Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie ponad tysiąca transakcji narkotykowych.

