Aktywność naszych dalekich przodków, a przede wszystkim rolnictwo, doprowadziło do istotnej erozji gleb już 4000 lat temu - przekonuje na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" międzynarodowy zespół naukowców. Dowodem na to są wyniki badań osadów z dna kilkuset jezior na całym świecie, gdzie przetrwały ślady gromadzenia się pyłu i pyłków drzew. To dowód na to, że człowiek zauważalnie zmieniał środowisko Ziemi na długo przed epoką przemysłową.

REKLAMA