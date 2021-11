​Najprawdopodobniej dziś młodzi Włosi pobici w centrum Warszawy wrócą do swojego kraju. Ambasada organizuje transport dla całej grupy, która odwiedzała swoich znajomych - uczestników wymiany studenckiej. W nocy z piątku na sobotę zostali napadnięci przed jednym z klubów. Trzy osoby z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Dwóch pobitych Włochów jest już po badaniach i zabiegach. Szpital opuścili wczoraj.

Najciężej ranny młody mężczyzna - z urazem głowy i poważnym uszkodzeniem oka - ma przejść operację we Włoszech. Na to miała nalegać rodzina, która przyjechała po niego do Warszawy. Lekarze mieli wyrazić zgodę na transport, który jest właśnie organizowany.

Do bójki doszło w nocy z piątku na sobotę przed jednym z klubów w Warszawie. Turyści relacjonowali włoskiej prasie, że zostali zaatakowani przez grupę - jak to ujmują - przygotowaną do napaści. Agresorzy byli m.in. uzbrojeni w kastety.

Włoska prasa informuje, powołując się na świadków, że napastnicy mieli polować na Włochów, ale pobili nie tę grupę, której szukali.