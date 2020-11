​Policjanci z Podkarpacia zatrzymali dwoje mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którzy są podejrzani o włamanie do magazynu dyskontu spożywczego. Ich łupem padło kilkadziesiąt sztuk zniczy o wartości ponad 800 zł. Oboje przyznali się do winy; grozi im do 10 lat więzienia.

