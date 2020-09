Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował na Twitterze zdjęcie z żoną i nowo narodzoną córką Różą. W komentarzach posypały się gratulacje.

O narodzinach drugiego dziecka szef ludowców poinformował we wtorek wieczorem (8 września), zamieszczając zdjęcie z żoną i córeczką na Twitterze.



Do zdjęcia dołączył także krótki opis z imieniem dziewczynki: Różyczka.



Nowa pociecha to druga córka lidera PSL. Pierwsza - Zosia - urodziła się w maju ubiegłego roku.