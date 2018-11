​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister sportu Witold Bańka, z którym oczywiście wspólnie pogratulujemy dobrego otwarcia sezonu naszym skoczkom, ale i zapytamy, czy resort planuje dofinansowanie kolejnych skoczni narciarskich w naszym kraju i czy Polska ma szansę stać się bardziej "zimową krainą" sportu niż dotychczas.

Witold Bańka / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy też między innymi o kłopotach naszej reprezentacji w piłce nożnej, o końcu kariery Agnieszki Radwańskiej i o pomocy dla legendy polskiego kolarstwa - Ryszarda Szurkowskiego, który uległ w lecie wypadkowi podczas zawodów w Niemczech.

W piątek, 16 listopada minęły 3 lata Witolda Bańki w fotelu ministra sportu. Będziemy chcieli się dowiedzieć, co nie udało się ministrowi w tym czasie i co sam nasz gość ma sobie do zarzucenia.

Zapraszamy o 8:02.