Policja z Czarnkowa w Wielkopolsce schwytała mężczyznę poszukiwanego za włamania. Podczas zatrzymania kopał i szarpał funkcjonariuszy. Jednego z policjantów ugryzł w palec.

Kilka dni temu policjanci zatrzymali 25-latka poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Trzciance do odbycia kary roku pozbawienia wolności za włamania. Mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Asp. Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie tłumaczyła, że mężczyzna na widok policyjnego radiowozu wsiadł na motocykl i próbował nim uciec. Wówczas jeden z mundurowych chwycił go za rękę oraz ubranie. Poszukiwany odpychał funkcjonariusza, kopał go i szarpał za mundur, w wyniku czego spadł z motocykla. Leżąc na ziemi w dalszym ciągu próbował się wyrwać i uciec, nie stosował się do poleceń policjantów, używał wobec nich przemocy fizycznej, szarpał i kopał. Policjanci musieli go obezwładnić używając siły fizycznej oraz gazu - wskazała.



Kiedy policjant próbował założyć poszukiwanemu kajdanki, ten ugryzł go w palec lewej ręki. W obronie mężczyzny stanęła jedna z jego krewnych, która dodatkowo utrudniała zatrzymanie go policjantom, próbując odciągnąć ich od 25-latka. Pomimo utrudnień mężczyzna został obezwładniony i przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc - dodała.



Górzna-Kustra podkreśliła, że podczas dalszych czynności ustalono, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obowiązujący do 2021 roku. Dodatkowo w trakcie przeszukania okazało się, że miał przy sobie kilka porcji amfetaminy. Pobrano od niego również krew do badań, aby ustalić czy ewentualnie nie kierował pod wpływem narkotyków.



Poszkodowany policjant trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Na szczęście jemu oraz drugiemu z interweniujących policjantów, nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - podała Górzna-Kustra.



Mężczyźnie przedstawiono zarzuty m.in. naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, posiadania narkotyków oraz naruszenia zakazu sądowego. Podczas przesłuchania 25-latek przyznał się do popełnienie zarzucanych mu czynów.