Mieszkańcy Bydgoszczy, szykujcie się na wyjątkowy weekend! Już od piątkowego wieczoru miasto stanie się areną niecodziennej operacji logistycznej – przez kilka dni ulica Fordońska oraz okoliczne drogi będą miejscem transportu i montażu potężnej kładki, która połączy dwie części nowej trasy pieszo-rowerowej. To inwestycja, która zmieni komunikacyjne oblicze tej części miasta, ale zanim to nastąpi, czekają nas spore utrudnienia.

Wielki transport w Bydgoszczy! Gigantyczna kładka nad torami – weekend pełen utrudnień

W ten weekend Bydgoszcz przeżyje wielką operację - przez miasto przejedzie 56-metrowa stalowa konstrukcja nowej kładki dla pieszych i rowerzystów.

Gigantyczna kładka - wielkie wyzwanie logistyczne

W najbliższy weekend Bydgoszcz stanie przed nie lada wyzwaniem. Przez miasto przejedzie wielkogabarytowy transport - gotowa, stalowa konstrukcja kładki o długości aż 56 metrów! Tej nocy ulice Glinek i Siernieczka zamienią się w trasę dla kolosa, który już w poniedziałek połączy oba brzegi linii kolejowej wzdłuż ul. Fordońskiej (DK80). To właśnie tam powstaje nowa droga dla pieszych i rowerzystów, która ma ułatwić życie mieszkańcom.

Jak podkreśla rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, decyzja o przewiezieniu gotowej konstrukcji miała na celu zminimalizowanie utrudnień.

Nocny przejazd kolosa - szczegóły operacji

Operacja rozpocznie się późnym wieczorem w piątek, około godziny 22.00-23.00, a zakończy się w poniedziałek, tuż przed świtem - około godziny 4.00. Sam transport potężnej kratownicy, pilotowany przez specjalistyczne pojazdy, wyruszy z dzielnicy Glinki w nocy z piątku na sobotę. Szacuje się, że przejazd zajmie około trzech godzin.

Aby umożliwić bezpieczny przejazd tego stalowego giganta, już wcześniej zostaną zdemontowane niektóre znaki drogowe, słupy oświetleniowe i sygnalizacja świetlna na trasie. To nie wszystko - rozładunek i montaż kładki odbędą się na południowej części ul. Fordońskiej, która zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Kierowcy będą mogli korzystać jedynie z jezdni północnej, która przejmie ruch w obu kierunkach.

Utrudnienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców

Szczególne zmiany dotkną pieszych - na odcinku ul. Fordońskiej od ul. Sochaczewskiej do Wiślanej ruch będzie całkowicie wstrzymany. Z myślą o mieszkańcach, którzy muszą poruszać się po tej trasie, wprowadzono darmowe przejazdy autobusami miejskimi na tym odcinku.

Dodatkowo zamknięty zostanie fragment ul. Sochaczewskiej przy skrzyżowaniu z Fordońską. Dojazd do dzielnicy Siernieczek będzie możliwy wyłącznie ulicami Kapliczną i Żyrardowską. Warto więc dokładnie zaplanować weekendowe podróże i śledzić komunikaty miejskie.

Kładka - techniczne wyzwanie i inwestycja w przyszłość

Nowa kładka to nie tylko spektakularny transport, ale też imponująca inwestycja. Jej konstrukcja składa się z dwóch stalowych kratownic o długości 45 metrów i wadze ponad 41 ton każda, na których zostanie ułożonych ponad 130 ton betonu zbrojonego. Całość zostanie przerzucona nad jedną z najważniejszych linii kolejowych - magistralą węglową.

Wartość inwestycji wynosi aż 10 milionów złotych. Po zakończeniu prac nowa kładka połączy oba brzegi Fordońskiej, oferując komfortowe i bezpieczne przejście pieszym oraz rowerzystom.