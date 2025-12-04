Kanadyjska gwiazda Pamela Anderson wyznała w wywiadzie dla Vogue Scandinavia, że chciałaby porzucić swoje słynne nazwisko i powrócić do fińskich korzeni. Aktorka i modelka marzy o tym, by nazywać się Hyytiäinen – tak, jak jej przodkowie przed emigracją do Kanady. Jakie inne gwiazdy Hollywood mogą pochwalić się fińskim rodowodem? Lista może cię zaskoczyć

W najnowszym wywiadzie dla prestiżowego Vogue Scandinavia Pamela Anderson zaskoczyła fanów i dziennikarzy szczerym wyznaniem. Gwiazda, która od lat kojarzona jest z kultowym serialem "Słoneczny patrol", przyznała, że coraz częściej nie czuje się dobrze ze swoim nazwiskiem. Czasami nie chcę być Pamelą Anderson. Chcę być Pamelą Hyytiäinen. Chciałabym zmienić nazwisko, ale nie pozwalają mi na to - mówiła aktorka.

Powody, dla których Pamela rozważa powrót do fińskiego nazwiska, są głęboko zakorzenione w jej rodzinnej historii.

Pamela Anderson od zawsze podkreślała swoje fińskie pochodzenie. Jej prapradziadek wyemigrował z Finlandii do Kanady na początku XX wieku, zmieniając przy tym rodzinne nazwisko na bardziej kanadyjsko brzmiące "Anderson". Fińska tożsamość pozostała jednak żywa dzięki relacji z dziadkiem Hermanem - drwalem i poetą, który był dla niej niezwykle ważną postacią. To on był najbliżej mnie w moim życiu - wspomina aktorka.

Jako dziecko Pamela nauczyła się nawet kilku słów po fińsku, by zaimponować ukochanemu dziadkowi. Niestety, gdy miała jedenaście lat, Herman odszedł, a wraz z nim zgasła część rodzinnej tradycji.

Gwiazdy z fińskimi korzeniami - nie tylko Pamela Anderson

Pamela Anderson nie jest jedyną gwiazdą światowego formatu, która może pochwalić się fińskimi korzeniami. Finlandia, kraj tysiąca jezior, wydał na świat lub jest źródłem inspiracji dla wielu znanych postaci ze świata show-biznesu.

Na długiej liście osób o fińskim pochodzeniu znajdują się m.in. Matt Damon, laureat Oscara i gwiazda takich produkcji jak "Marsjanin" czy "Buntownik z wyboru". Jego matka pochodzi z rodziny Pajari, która po emigracji do Stanów Zjednoczonych przyjęła nazwisko Paige.

Kolejną aktorką z fińskimi korzeniami jest Jessica Lange, dwukrotna zdobywczyni Oscara, znana z ról w "American Horror Story" czy "Tootsie". Jej matka również pochodziła z Finlandii, co aktorka wielokrotnie podkreślała w wywiadach.

Zaskakującą postacią na tej liście jest zmarły w styczniu tego roku reżyser David Lynch, twórca kultowego "Twin Peaks". Jego rodzina nosiła niegdyś nazwisko Sundholm, a fińska kreatywność i pewien rodzaj "dziwności" - jak sam przyznawał - oddziaływała na jego twórczość.