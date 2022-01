27-letni mężczyzna zginął, a pięć osób zostało rannych w wyniku wichur, które od wczoraj szaleją nad Polską. W całym kraju strażacy interweniowali już blisko 9 tys. razy. Niestety, prognozy pogody są złe - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed silnym wiatrem dla przeważającej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach północnozachodnich, zwłaszcza nadmorskich - tam wydano alerty 3. stopnia.

Skutki wichury w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Silny wiatr utrzymuje się od wczoraj. Niestety, w najbliższym czasie nie należy się spodziewać poprawy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w nocy ostrzeżenia 2. stopnia przed silnym wiatrem dla przeważającej części kraju.

Najtrudniejsza sytuacja pogodowa jest w powiatach nadmorskich i północnozachodnich. Tam obowiązuje 3. stopień zagrożenia silnym wiatrem.

Zagrożone są: Szczecin, Świnoujście, powiaty: policki, kamieński, goleniowski, łobeski, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, koszaliński, sławieński, bytowski, słupski, lęborski, wejherowski, pucki, kartuski, miasta: Gdynia i Gdańsk, powiat gdański oraz nowodworski. Tam prędkość wiatru może dochodzić nawet do 120-130 km/h.





W całym kraju - jak informuje IMGW - mogą także wystąpić lokalnie burze.

Rośnie liczba interwencji strażaków

Strażacy usuwają drzewo powalone w wyniku wichury w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Mnóstwo pracy w związku z silnym wiatrem mają strażacy. Do godz. 12 interweniowali w całym kraju 8938 razy, ale te dane na pewno będą się zmieniać. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło województw: zachodniopomorskiego (1661), wielkopolskiego (1245), pomorskiego (1225) i mazowieckiego (869).

Zerwana elewacja bloku przy ulicy Cieszyńskiej w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Jak informuje Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, w miejscowości Tłuczewo w pow. wejherowskim w woj. pomorskim na jadący samochód spadło drzewo. Zginął 27-letni mężczyzna, a jedna osoba została ranna. W sumie w aucie były cztery osoby. Strażacy na Pomorzu interweniowali w sumie 1225 razy.







W Kramarzynie w pow. bytowskim zawalił się dach budynku inwentarzowego. W środku było ok. 60 sztuk bydła.

Zamknięty Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

W Gdańsku z powodu porywistego wiatru do odwołania zamknięte zostały cmentarze komunalne, nie można wejść również na teren Parku Oliwskiego.

Zniszczony balon zadaszający boisko piłkarskie przy ul. Meissnera w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Droga krajowa nr 10, okolice Kalisza Pomorskiego /Gorąca Linia RMF FM



W Zachodniopomorskiem strażacy interweniowali 1661 razy - najwięcej w Koszalinie, Szczecinku i Goleniowie. Głównie wzywano ich do usuwania powalonych drzew.

W Wielkopolsce strażacy do godz. 9 rano interweniowali blisko 1300 razy. W Kierzkowie w pow. gnieźnieńskim ranna została kobieta. Auto, którym kierowała, uderzyło w powalone drzewo. Strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych drzew i konarów blokujących drogi.

Silny wiatr uszkodził w Wielkopolsce ponad 30 dachów, m.in. w kurniku w Rajskowie koło Kalisza. Stalowa konstrukcja przygniotła część kurcząt z 28-tysięcznej hodowli.

W Poznaniu zamknięte zostało Nowe Zoo. Wiatr uszkodził ogrodzenia i powalił drzewa . W ogrodzie zoologicznym trwa sprzątanie i naprawa uszkodzeń. Żadnemu ze zwierząt nic się nie stało. "Zniszczonych jest kilka ogrodzeń wybiegów zewnętrznych, są już naprawiane, kilka dróg jest nieprzejezdnych na naszym terenie. Musimy upewnić się, że wszystkie drzewa i nadłamane konary są usunięte" - podało zoo.

Do blisko pół tysiąca wzrosła w południe liczba strażackich interwencji w woj. śląskim. Najwięcej zgłoszeń dotyczy powalonych drzew i złamanych przez wichurę konarów. W różnym stopniu uszkodzonych zostało 38 dachów. Warunki powodowe spowodowały zmianę planów organizatorów części imprez w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Np. w Chorzowie zaplanowane wydarzenia przeniesiono z Rynku do Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Już wczoraj o zmianie formuły imprezy poinformowali także organizatorzy wydarzeń WOŚP w Katowicach, gdzie wieczorem planowano wielki finał przed Spodkiem - w związku z pogodą wydarzenie odbędzie się online.



Strażacy w woj. kujawsko-pomorskim przyjęli 390 zgłoszeń w związku wichrami. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Mełnie koło Grudziądza. Przewracające się drzewo spadło na samochód. Poszkodowana została jedna osoba. W nocy w Toruniu na ul. Długiej wiatr przemieścił barierkę ze znakiem informującym o zamknięciu drogi. Kierująca samochodem kobieta wjechała do wykopu.

Najczęściej interweniowali strażacy z powiatów bydgoskiego, grudziądzkiego i nakielskiego. Około 95 proc. szkód to powalone drzewa, połamane konary i gałęzie. Pozostałe to uszkodzenia dachów na budynkach mieszkalnych, gospodarskich i produkcyjnych. W Janowcu Wielkopolskim (gmina Żnin) zerwany został dach z sali gimnastycznej.

Strażacy na Dolnym Śląsku od nocy interweniowali ponad 360 razy. Zgłoszenia dotyczą głównie powalonych konarów i drzew. Były też wezwania do uszkodzonych lub zerwanych dachów.

W Lubuskiem strażacy dostali ponad 550 zgłoszeń dotyczących skutków wichur. Najczęściej wyjeżdżali, by usuwać drzewa i konary powalone na ulice, chodniki czy posesje. Wiatr uszkodził kilka dachów i elewacji.

W woj. łódzkim strażacy interweniowali w nocy ponad 160 razy. Najwięcej wyjazdów związanych było z powalonymi drzewami i gałęziami, uszkodzonymi słupami energetycznymi, zerwanymi liniami energetycznymi. W powiecie tomaszowskim drzewo przygniotło dwa samochody.

W Małopolsce od północy strażacy wyjeżdżali 300 razy do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Najwięcej interwencji strażacy przeprowadzili na terenie Krakowa oraz Wadowic, Wieliczki i Myślenic. Najczęściej wyjazdy związane były z usuwaniem powalonych drzew, zniszczonych bilbordów. W kilku przypadkach strażacy pomagali zabezpieczyć uszkodzone pokrycia dachowe. W jednej z miejscowości powiatu dąbrowskiego silny podmuch zerwał cały dach z budynku gospodarczego. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

W Podkarpackiem strażacy mieli ponad 150 interwencji, w tym niemal 30 w związku z uszkodzonymi dachami.

W woj. warmińsko-mazurskim strażacy między godz. 23 a 6 rano wyjeżdżali ponad 140 razy do usuwania skutków wichur. W regionie momentami wieje z prędkością 100 km/h.

Strażacy głównie usuwali połamane drzewa i konary blokujące drogi. W Dobrym Mieście wiatr zerwał fragment poszycia dachowego na domu. W dwóch przypadkach drzewo spadło na zaparkowane samochody, w trzech - na linię energetyczną.



Warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali także, by zapewnić zasilanie osobom podłączonym w swoich mieszkaniach do urządzeń tlenowych. Takie interwencje prowadzono w gminach Ostróda, Barczewo i Działdowo.



Na Opolszczyźnie w wyniku wichury strażacy odebrali ponad 90 zgłoszeń o uszkodzonych dachach, uszkodzonych liniach energetycznych i leżących na drogach konarach drzew.

W województwie lubelskim strażaków wzywano 36 razy do usuwania skutków wichur. Głównie chodziło o połamane gałęzie.

Na Podlasiu strażacy interweniowali ok. 30 razy. Pracowali głównie przy usuwaniu powalonych drzew. Wiatr uszkodził dach na jednym z budynków gospodarczych.

Z powodu wichur w całym kraju prądu o godz. 6 nie miało 681 371 odbiorców. Taką informację przekazał zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak. Najwięcej awarii było na Dolnym Śląsku - ponad 244 tys. odbiorców nie miało tam energii elektrycznej.

O godz. 12 bez dostaw energii elektrycznej pozostawało 521 397 odbiorców.



Odwołane promy

Sztorm na Bałtyku / Adam Warżawa / PAP





Z powodu złych warunków atmosferycznych szwedzki przewoźnik Stena Line odwołał sześć rejsów promami z Gdyni i Karlskrony. Anulowane zostały wypłynięcia promów w sobotę wieczorem z Gdyni i Karlskrony oraz poranne rejsy w niedzielę z tych portów. W niedzielę po południu nie popłynie też do Szwecji prom z Gdyni, a w poniedziałek rano w kierunku Polski nie wypłynie prom z Karlskrony.



Swoje rejsy promów na linii Gdańsk-Nynashamn odwołała też do poniedziałku Polferries Polska Żegluga Bałtycka.

Ostrzeżenie przed cofką

Ostrzeżenie trzeciego stopnia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni. Ostrzeżenie jest ważne do godz. 23. w poniedziałek.



"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (542 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na całym Wybrzeżu przewiduje się wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. W ujściach rzek uchodzących do morza możliwe są znaczące wzrosty stanów wody związane ze zjawiskiem cofki" - prognozuje Biuro Prognoz Hydrologicznych.



Ostrzeżenie dotyczy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Prognoza pogody na niedzielę

Dziś nad Polską z zachodu na wschód przemieszczać się będą masy wilgotnego powietrza. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem.



Dla całego kraju IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który zacznie słabnąć w ciągu dnia. Najdłużej wietrzna pogoda utrzyma się na wschodnich krańcach Polski.



W niedzielę zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Spodziewane są przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od jednego stopnia Celsjusza na krańcach wschodnich, 3-4 w dzielnicach centralnych do 7 "kresek" na krańcach zachodnich Polski - mówi Michał Jaworski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



W nocy w zachodniej połowie kraju obejmującej województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, ale bez opadów. We wschodniej części Polski zachmurzenie będzie duże, z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie do minus 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od minus 1 do zera w centrum do plus jednego stopnia na północnym-zachodzie i Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.