Lawiny zeszły dzisiaj w Tatrach, zasypując dwie osoby. Mimo sprawnej akcji ratunkowej nie udało się ich uratować.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do jednego wypadku doszło, gdy masy śniegu zsunęły się z Uhrocia Kasprowego w kierunku trasy narciarskiej z Kasprowego Wierchu porywając mężczyznę, jeżdżącego poza wyznaczonym szlakiem narciarskim.

Narciarza odkopał jego kolega - jeszcze przed tym, jak na miejsce wypadku przylecieli śmigłowcem ratownicy TOPR. Odkopanego mężczyznę zabrano do szpitala w Zakopanem. Niestety, nie przeżył.

Do innego wypadku doszło w Dolinie Pięciu Stawów Polski. Tam lawina schodząca ze zboczy Kosturów porwała dwóch narciarzy. Jeden z nich sam się odkopał i jest poważnie ranny. Drugą osobę lawina porwała aż do wód Czarnego Stawu Polskiego. Ratownikom nie udało się go uratować.

Tatrzański Park Narodowy informuje, że w górach wieje silny wiatr i w wielu miejscach występuje lód. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży 112 cm śniegu.