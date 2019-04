Pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej muszą się dziś liczyć z dużymi utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Związane są one z silnym wiatrem wiejącym na Mazowszu.

Jak podała WKD, ok. godz. 10:50 na stacji Podkowa Leśna Główna na wysokości rozjazdów na tory postojowe osunęło się drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną rozwieszoną nad torami w kierunku Warszawy oraz Grodziska Mazowieckiego/Milanówka oraz sieć 15 kV zasilającą podstacje trakcyjne.

Do momentu usunięcia drzewa z sieci trakcyjnej ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Komorów w obydwu kierunkach jest wstrzymany.

Wcześniej, ok. godz. 9.50 na Dworcu Warszawa Zachodnia WKD silny podmuch wiatru uszkodził ogrodzenie terenu sąsiadującego z torem nr 2 linii WKD. Elementy ogrodzenia na długości ok. 50 metrów przewróciły się na tor.

Do czasu ich usunięcia ruch pociągów prowadzony jest w obu kierunkach wahadłowo wyłącznie po czynnym torze nr 1. Częstotliwość kursowania pociągów w jednym kierunku ruchu to ok. 70 minut.