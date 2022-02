14 lutego odchodzimy dzień św. Walentego, popularne walentynki, święto zakochanych. Prawdziwą miłość możemy spotkać w szkole, w pracy, niektórych strzała amora trafia przy okazji zupełnie przypadkowego spotkania. Wiele osób decyduje się jednak nie pozostawiać swojego szczęścia ślepemu losowi i samodzielnie poszukać miłości. Ich wybór często poda na aplikacje randkowe.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Randkowanie w sieci cieszy się rosnącą popularnością od kilkunastu lat. Dla wielu relacje w sieci oznaczają przelotny romans, nie brakuje jednak osób, których wirtualna znajomość przerodziła się w trwały związek w całkowicie realnym życiu.

Obecnie nikogo nie dziwią historie zakochanych, którzy poznali się dzięki portalom randkowym. Zdaniem sceptyków, angażując się w znajomość z osobą poznaną przez internet, dopóki nie spotkamy jej osobiście, nie mamy pewności, z kim rozmawiamy.

Entuzjaści internetowych randek przekonują jednak, że wirtualny początek znajomości pozwala im uniknąć wielu rozczarowań. Szukając potencjalnego partnera możemy jasno określić swoje oczekiwania. Wśród tysięcy kandydatów możemy znaleźć osobę o podobnych zainteresowaniach, poglądach i posiadającą pożądane przez nas cechy. Później pozostaje nam już tylko liczyć na uczciwość i potwierdzenie w rzeczywistości internetowego ideału.





W czasie pandemii chętniej korzystamy z aplikacji randkowych

Agencja marketingu mobilnego Spicy Mobile opracowała raport, który dowodzi, że w czasie pandemii Covid-19 jeszcze częściej korzystamy z aplikacji randkowych. Raport opracowano w oparciu o dane trzech najpopularniejszych w Polsce serwisów randkowych. Według raportu, w czasie pandemii znacząco wzrosły ich zasięgi i częstotliwość korzystania.

Jak wynika z raportu, największe zainteresowanie aplikacjami randkowymi odnotowano podczas pierwszego lockdownu - wiosną 2020 roku. Aplikacje zadbały też o to, żeby umożliwić użytkownikom randkowanie bardziej przypominające to realne, ale bez łamania reżimu sanitarnego.

Najpopularniejsza z mobilnych aplikacji randkowych w Polsce, uruchomiła możliwość wideo rozmów. Nie przełożyło się to jednak na zaangażowanie w wirtualne relacje. Dane z raportu jasno pokazują, że z portali zaczęliśmy korzystać częściej, ale krócej. Średni czas sesji w serwisie randkowym skrócił się do zaledwie kilku minut, w porównaniu do ponad 20 w 2019 roku.

Częściej z portali randkowych korzystają mężczyźni

Analitycy Spicy Mobile sprawdzili, jaka jest najpopularniejsza pora na randki online. Wyniki tych badań raczej nie są zaskakujące - na wirtualne romanse najczęściej decydujemy się pod osłoną nocy, ewentualnie po godzinie 18.

Zaskakujący może być jednak profil użytkownika. Większość użytkowników serwisów randkowych w Polsce stanowią młodzi mężczyźni.