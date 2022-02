W czasie piątej fali koronawirusa spędzenie Walentynek w domu może być bezpieczniejsze dla zdrowia niż wychodzenie na zewnątrz. Jeśli planujemy zorganizować dla swojej drugiej połowy romantyczny, filmowy wieczór, powinniśmy dobrze zastanowić się nad wyborem repertuaru. I oczywiście znać preferencje kinowe swojej partnerki lub partnera.

Walentynki 2022 - kiedy wypadają i dlaczego?

W 2022 roku 14 lutego wypada w poniedziałek.

Dlaczego św. Walenty jest imieniem, od którego wzięła się nazwa święta zakochanych? Prawdopodobnie stąd, że biskup z Terni koło Rzymu udzielił ślubu żołnierzowi z legionów rzymskich i jego partnerce w czasie, gdy obowiązywał zakaz zaślubin wojskowych. W efekcie - biskup trafił do więzienia i ostatecznie poniósł męczeńską śmierć.

Drugi znany w Kościele św. Walenty to biskup Pasawy żyjący w V wieku. Jest również i trzeci św. Walenty - również biskup i męczennik, pochodzący z Berrio-Ochoa, który żył w XIX wieku. Gdy miał 30 lat, wyjechał jako misjonarz do Wietnamu, gdzie po około 3 latach został stracony.

Dlaczego Walentynki obchodzimy akurat 14 lutego? W tym dniu, czyli 14 lutego, w 269 roku został zabity św. Walenty z Terni. Pozostali biskupi o imieniu Walenty najprawdopodobniej nie mieli nic wspólnego z datą Walentynek. Niektórzy wiążą ten termin ze starożytnym świętem rzymskim, czyli Luperkaliami, które było obchodzone od 14 do 15 lutego.

Oto nasza, subiektywna propozycja 20 filmów na święto zakochanych:



500 dni miłości

Najbardziej cenimy to, co stracimy. Ta gorzka prawda może być przestrogą, aby bardziej doceniać to, co mamy. O tym jest ten film.

Wideo youtube

Casablanka

Choć film ma 80 lat, to opowiedziana w nim historia miłości jest ponadczasowa. Obraz gwarantuje oryginalne spędzenie Walentynek.

Wideo youtube

Czas na miłość

Inne spojrzenie na możliwości, jakie stwarza nam życie. W tym na miłość. Oryginalna historia ze standardowym przekazem - miłość jest wspaniała, a życie jest piękne.

Wideo youtube

Czego pragną kobiety

Jak mógłby wyglądać świat, w którym jeden mężczyzna słyszy myśli kobiet? Odpowiedzi na to pytanie szuka ten film. Może być początkiem ciekawej rozmowy.

Wideo youtube

Cztery wesela i pogrzeb

Kultowy film z ważnym wątkiem o miłości. Trzeba go zobaczyć. Choćby dla wielu oryginalnych dialogów i niezapomnianej muzyki.



Wideo youtube

Dirty Dancing

Wciąż żartuje się z polskiego tłumaczenia tego znanego filmu ("Wirujący seks"). Film warty obejrzenia nie tylko dla ostatniej sceny tańca.

Wideo youtube

Dzień Świstaka

Szalony i absolutnie genialny film o zgryźliwości, która zamienia się w dobroć i miłość. Nie oglądajcie go, jeśli nie chcecie zauroczyć się Billem Murrayem i Andie MacDowell.



Wideo youtube

I że Cię nie opuszczę

A gdyby tak Twoja druga połowa straciła pamięć i musiałbyś ją ponownie zauroczyć sobą? Odpowiedzi na to pytanie szuka ten film, dzięki któremu być może na nowo docenicie swój związek.



Wideo youtube

Jeden dzień

Dwoje różnych ludzi żyjących własnym, odrębnym od siebie, życiem spotykają się raz do roku na jeden dzień. Oto jak doświadczają ich kolejne lata.



Wideo youtube

Love Story

"Spieszmy się kochać..." - te słowa idealnie nadają się do filmu sprzed ponad pół wieku. Potencjalny wyciskacz łez. Potrafi wciągnąć. A muzyka genialna.

Wideo youtube

Malcolm i Marie

O szalonej, wręcz szaleńczej miłości kobiety i mężczyzny. Oglądalnie filmu to chwilami "jazda bez trzymanki". W dodatku współczesny.

Wideo youtube

Miłość i inne używki

Szalony początek historii służący do ciekawej opowieści z przesłaniem. Okazji do wspólnego śmiechu i refleksji nie braknie.

Wideo youtube

Nic do stracenia

Film o miłości kobiety i mężczyzny zakłóconej przez... nieprawdopodobne nieporozumienie. Film z wieloma zwrotami akcji. Wciąga i zostaje w pamięci.

Wideo youtube

Notting Hill

On nieznany, ona znana. Łączy ich uczucie. Film odwraca częsty porządek, w którym to mężczyzna ma pieniądze i jest znany.

Wideo youtube

Wideo youtube

Ona

Każdy z nas ma swój charakter, temperament, przyzwyczajenia oraz listę słów i zachowań, które na nas działają jak "płachta na byka". Cieszmy się jednak, że jesteśmy ludźmi z krwi i kości. "Ona" wprowadza nowe spojrzenie na związek.

Wideo youtube

Pamiętnik

Miłość przezwycięży wszystkie trudności i będzie do końca życia. Takie przesłanie niesie film "Pamiętnik". Jeśli szukasz filmu z głębokim przekazem, trafiłeś idealnie.



Wideo youtube

Pretty Woman

Legendarny film, w którym - w przeciwieństwie do "Notting Hill" - Julia Roberts wciela się w tę mniej znaną postać. Bajkowa historia miłości w bardzo niebajkowych okolicznościach.

Wideo youtube

Romeo i Julia

Klasyk literatury w nowej odsłonie kinowej sprzed ćwierć wieku. Film daje możliwość docenienia tego, że sami decydujemy o tym, z kim chcemy spędzić resztę życia.



Wideo youtube

Szkoła uczuć

Niezwykła historia o miłości i wierze. Wzruszy każdego i zostanie w pamięci na długo.



Wideo youtube

To właśnie miłość

Miłość zdarza się w najróżniejszych sytuacjach życiowych. Być może Wasz związek znajdzie punkty wspólne z historiami opowiedzianymi w tym filmie?