Dziś Walentynki. Tego dnia w wielu krajach upowszechnił się zwyczaj wysyłania listów o tematyce miłosnej, a także obdarowywania się upominkami. Nie macie pomysłu na oryginalne życzenia dla swojej najbliższej osoby? Zebraliśmy dla Was wyjątkowe wierszyki, dzięki którym będziecie mogli wyrazić uczucia, jakimi darzycie ukochaną lub ukochanego.

/ Shutterstock

Walentynki, święto zakochanych, dzień świętego Walentego. Nazw na ten zwyczaj jest wiele, ale jedno jest pewne - 14 lutego na stałe wpisał się w kalendarze Polaków.

Sklepy wypełniły się już kolorowymi gadżetami, czekoladkami i kwiatami. Wszędzie dominuje czerwień - kolor miłości.

Wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby walentynki były wyjątkowe. I chociaż miłość swojej drugiej połówce powinniśmy okazywać każdego dnia, dziś warto wyrazić ją jeszcze mocniej. Nie wiesz jak powiedzieć ukochanej osobie, co do niej czujesz? Mogą w tym pomóc piękne wierszyki, które zebraliśmy dla Was.

Skąd się wzięły walentynki?

Część osób pochodzenie walentynek przypisuje Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. W pewnym stopniu to prawda, w tamtych krajach święto zakochanych jest niezwykle popularne. Warto jednak wspomnieć w tym kontekście o świętym Walentym. Żył on na przełomie II i III wieku naszej ery. W Martyrologium Rzymskim, czyli spisie męczenników i świętych, jest wymieniany jako kapłan rzymski, oraz jako biskup Terni koło Rzymu.

Jak mówi legenda, cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, gdyż uważał, że najlepsi legioniści to ci, którzy nie mają rodzin. Ten zakaz złamał właśnie biskup Walenty, błogosławiąc potajemnie młodych legionistów. Został on przez to wtrącony do więzienia. Egzekucję wykonano 14 lutego.

W średniowieczu Walenty był bardzo popularnym i lubianym świętym. Uważano go za obrońcę przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi i epilepsją). W Stanach Zjednoczonych i Anglii Święty Walenty został uznany za patrona zakochanych.

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję "Święty Walenty patron miłości". Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego, przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości.

Walentynki 2022. Wyjątkowe wierszyki

Choć nie jestem milionerem,



Choć nie jeżdżę land roverem.



Chociaż rzadko pijam whisky,



Nie wyglądam jak Olbrychski.



Chociaż nie używam Ace,



Ani ubrań od Versace.



W piłkę nie gram jak Gadocha,



To nad życie Ciebie kocham!

Ten liścik z całusem dziś do Ciebie leci, humor Ci poprawi, a sercu żar roznieci.

Pomyśl dzisiaj o mnie tak słodko i miło, żeby w środku zimy cieplej się zrobiło.

W Dniu Świętego Walentego, każdy uczuciem obdarowuje każdego.

Ja tobie ślę - 1000 buziaków, 100 wesołych pluszaków, 10 gwiazdek z nieba i wszystkiego, czego Ci tylko potrzeba.

Ulica - Tęsknota



Numer - Miłość złota



Adresat - Kocham Cię



Nadawca - Domyśl się.

Wyznam Tobie dziś w sekrecie,



Kocham Ciebie jak nikt w świecie.



Uścisk przesyłam przez misia małego,



W dniu świętego Walentego!

Gdyby moje serce Twego nie kochało



To by nic do Ciebie nie napisało,



Lecz moje serce tak Twoje miłuje



Że ręka pisze co ono dyktuje.

Na dworze chłodno, wiatr drzewa kołysze,



a ja do Ciebie Walentynkę piszę.



Piszę powoli, piszę dokładnie,



niech każde słowo w sercu zapadnie!

W kosmicznym tempie,



Lecz w ziemskim stanie,



Serdeczną Walentynkę



Przesyłam Ci kochanie.

Gdy spojrzałem w Twoje oczy,



Już wiedziałem, że to Ty.



Gdy poczułem Twoje dłonie,



Odmieniły się me sny.



Nasze usta się zetknęły,



By rozkoszy nektar pić.



Nasze serca nam kazały,



By w miłości razem żyć.