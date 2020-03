Nowe oświetlenie i nowoczesne zabezpieczenia na przejściach dla pieszych pojawią się na krakowskich ulicach. Zmiany mają dotyczyć najbardziej niebezpiecznych przejść, na których nie ma sygnalizacji świetlnej. Najpierw zostaną wprowadzone na dwupasmowych drogach.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Urzędnicy chcą zainstalować nowe oświetlenie przejść. Zwężone zostaną także pasy ruchu przed przejściami dla pierwszych. Postawione zostaną też elastyczne słupki. Takie rozwiązanie istnieje już na przykład na ulicy Armii Krajowej. Według urzędników znacząco podniosło to bezpieczeństwo pieszych.

Nowością mają być fluorescencyjne oznakowania na jezdni oraz specjalne linie akustyczne - mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Takie rozwiązania chcemy zastosować najpierw na alei Andersa oraz w rejonie Placu Centralnego, pojawi się tam fluorescencyjne oznakowanie, na alei Andresa przy domu handlowym dwupasmowa droga zostanie zawężona do jednego pasa. Pojawią się także pasy akustyczne, przez które przejeżdżając wzbudzane będą wibracje, wydawany będzie dźwięk co ma skłonić kierowcę do zwolnienia, wibrację będą odczuwane pod kołami - mówi Pyclik.

Zmiany będą wprowadzane od wiosny. Wtedy zacznie się malowanie nowych pasów oraz zwężanie jezdni. Urzędnicy są na etapie ogłaszania przetargu.

Wszystkie zmiany mają kosztować kilkaset tysięcy złotych.