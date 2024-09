Dramatyczna sytuacja powodziowa w Bystrzycy Kłodzkiej. Burmistrz Renata Surma poinformowała RMF FM, że po mieście jeżdżą służby i wzywają mieszkańców do samoewakuacji. Przed nami bardzo trudna noc - ostrzega RCB. Premier Donald Tusk jedzie do Nysy. Najważniejsze informacje o sytuacji powodziowej znajdziecie w naszej relacji, informacje w niej aktualizowane są na bieżąco.

ołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej układają worki z piaskiem na terenie zagrożonym powodzią w Ostrowie Wielkopolskim / Tomasz Wojtasik / PAP

18:37

Dramatyczna sytuacja powodziowa w Bystrzycy Kłodzkiej. Burmistrz Renata Surma poinformowała RMF FM, że po mieście jeżdżą służby i wzywają mieszkańców do samoewakuacji. Armagedon - powiedziała nam. Jak podała, z zapory w Międzygórzu została spuszczona woda. To wszystko zbierze się w Bystrzycy, później pójdzie dalej - wyjaśniła.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma - posłuchaj jej apelu

Rzeka Nysa Kłodzka zalała część wsi Krosnowice / Maciej Kulczyński / PAP

18:23

Burmistrz Głuchołaz zaapelował do mieszkańców miasta i niżej położonych wiosek, którzy mieszkają w pasie do 200 metrów od rzeki o samoewakuację. Zdaniem samorządowca poziom wody w Białej Głuchołaskiej jest tak wysoki, że rzeka może zniszczyć most tymczasowy i wedrzeć się za wały.

Rzeka Biała w Głuchołazach / SERGEI GAPON / East News/AFP

18:18

Poznań: 200 tys. worków z wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego zostanie przekazanych do województwa opolskiego. W transporcie pomogą żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

18:08

PILNA INFORMACJA: Strażacy informują, że w Kłodzku w okolicy ulicy Malczewskiego woda przedarła się przez wał, zalewa ulice i domy.

18:03

PKP Intercity poinformowała o zamknięciu trasy kolejowej na odcinku granicznym. W związku z intensywnymi opadami deszczu od godziny 15.30 do odwołania zamknięta została trasa Bohumin - Żylina / Bohumin - Zebrzydowice na odcinku Bohumin - Dětmarovice.

17:46

Tak wygląda dziś Kwisa, przepływająca przez Gryfów Śląski. Film dostaliśmy od naszej słuchaczki, pani Joanny.

Film z Gryfowa Śląskiego od słuchaczki RMF FM Gorąca Linia RMF FM

17:41

W 28 miejscach w Krakowie można odbierać worki z piaskiem - poinformował krakowski magistrat. W ciągu ostatnich 6 godzin spadło tu ponad 40 mm wody. Miejscowe podtopienia występują w całej Małopolsce. Zalane są piwnice i drogi. Mimo że około godz. 14 opady ustały, sytuacja jest nadal bardzo poważna.

17:38

Do godz. 15:00 strażacy na terenie całego kraju odnotowali ponad 3,4 tys. interwencji związanych z usuwaniem skutków niżu genueńskiego. Najwięcej wyjazdów do akcji było w województwach: śląskim - 1355, dolnośląskim - 1115, opolskim i małopolskim - po 282, wielkopolskim - 105.

Znaczne wzrosty stanów wody pojawiły się głównie w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim, lokalnie w Małopolsce, województwie świętokrzyskim, na południu województw wielkopolskiego i lubuskiego. Stan alarmowy został osiągnięty na 52 stacjach hydrologicznych. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 23 stacjach hydrologicznych.

17:14

Najnowszy komunikat o przejezdności dróg. Stan na 16:00:

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Nadal zamknięty jest most tymczasowy w Głuchołazach na DK40 (woj. opolskie).

W woj. dolnośląskim na S3 między węzłami Jawor Północ i Legnica Południe na jezdni w kierunku Zielonej Góry na odcinku 250 m wyłączony jest prawy pas. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Trwa udrażnianie przydrożnego rowu.

W woj. śląskim na DK42 w m. Parzymiechy w związku z rozlewiskiem wyłączony jest jeden pas ruchu oraz obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Trwa udrażnianie rowu odpływowego.

Na chodniku w m. Sarnów przy DK86 doszło do osunięcia skarpy na długości 3 metrów. Trwają prace porządkowe i zabezpieczające skarpę.

Na DK81 w m. Mikołów zalane jest przejście podziemne. Trwa udrażnianie kratek ściekowych.

17:10

W Kłodzku potrzebna jest pomoc przy napełnianiu worków z piaskiem. Mieszkańcy apelowali o to na antenie RMF FM. Miasto walczy, by Nysa Kłodzka nie wylała na miasto. Poziom wody wciąż rośnie, a zagrożonych jest kilka osiedli. W jednym z wałów zrobiła się wyrwa.

Ładowanie worków odbywa się na kłodzkiej twierdzy - przy wejściu od strony amfiteatru i ulicy Nowy Świat.

17:00

Biała Głuchołaska jest już na poziomie wałów i podniesienie jej poziomu może spowodować zalanie miasta - informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, który z naszym wozem satelitarnym jest w Głuchołazach.

16:22

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń zaapelował, aby mieszkańcy stosowali się do poleceń ewakuacji. Ewakuacje były już w Świerzawie i Lądku-Zdroju. W Jeleniej Górze zaś 80 osób, przebywających na urlopach, samodzielnie opuściło domki zagrożone potencjalnym zalaniem. Możliwe, że będą jeszcze miejsca, gdzie będą przeprowadzane ewakuacje - mówił Awiżeń.

16:20

Joanna Kopczyńska, prezes PGW Wody Polskie, podkreśliła, że wszystkie zbiorniki retencyjnie na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny "pracują". Sterujemy zbiornikami w całości układu zlewniowego. Sterowanie zbiornikami odbywa się w porozumieniu z pozostałymi województwami. Naszym głównym zadaniem jest przechwycenie fali powodziowej i jej spłaszczenie - stwierdziła.

16:02

Według szacunków opolskiego ratusza poziom Odry w stolicy regionu może podnieść się maksymalnie do 6 metrów w poniedziałek rano. Dla porównania w 2010 roku poziom Odry wzrósł do 8 metrów.

"Wysokość maksymalną fali obniży zbiornik retencyjny w Raciborzu. Jednocześnie dziś w nocy dotrze do Opola podwyższona fala, co będzie wynikiem spływu wód opadowych z Osobłogi. Do niedzieli rano osiągnie ok. 5 m. Fala powodziowa zatem wypłaszczy się i wydłuży na kilka dni. Możliwe jest, że wypełniać będzie się polder Żelazna. Opady deszczu z ostatniej doby były niższe od prognozowanych, niemniej może się to zmienić w kolejnych dniach. Podobnie jak przewidywane wysokości fali Odry" - zastrzegł opolski ratusz.

15:54

Policja zamknęła przejazd na trzech mostach na granicy polsko-czeskiej. Chodzi o mosty w miejscowościach: Boboluszki, Branice oraz Dzierżkowice. Będą zamknięte dopóki poziom wody nie opadnie.

15:44

Zanotowano już ponad 1600 strażackich interwencji. W walkę z wielką wodą zaangażowanych jest ponad 2200 wozów strażackich. W Państwowej Straży Pożarnej powołano specjalny sztab, który na bieżąco analizuje sytuację meteorologiczną i hydrologiczną w kraju.

15:30

Niepokojące informacje napływają z Czech. Mogą one mieć wpływ na to, co dzieje się na południu Polski. Władze w Pradze ostrzegają przed powodzią stulecia. W terenach górskich do jutra może spaść w sumie nawet 400 litrów wody na metr kwadratowy.

Mimo to Piotr Błaszczyk z RCB przekonuje, że nic nie wskazuje na to, by powtórzyła się sytuacja z 1997 roku, gdy południową Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia, a pod wodą znalazło się wiele miast, m.in. Wrocław, Opole, Kłodzko czy Racibórz. Mamy czujniki, zbiornicy retencyjne są w lepszym stanie, suma opadów jest niższa niż ta w 1997 roku - oświadczył.

15:24

Na Śląsku strażacy odebrali już prawie 1000 zgłoszeń. Najwięcej dotyczy okolic Pszczyny, Cieszyna i Wodzisławia Śląskiego. Strażacy przede wszystkim wypompowują wodę z zalanych piwnic, podwórek czy dróg lokalnych. Tam gdzie to niezbędne, tak jest m.in. w okolicach Raciborza, układane są także worki z piaskiem.

Zabezpieczenia przed powodzią w Bytomiu / Michał Meissner / PAP

15:19

Władze Czech ostrzegają przed powodzią stulecia. Marszałek województwa morawsko-śląskiego wprowadził stan zagrożenia. Najbardziej intensywne opady dotyczą okolic Jesioników, Karniowa i Opawy. To tam władze obawiają się nadejścia potężnej powodzi. Z kolei w terenach górskich do jutra może spaść w sumie nawet 400 litrów wody na metr kwadratowy. Stan zagrożenia oznacza między innymi zakaz poruszania się po wyznaczonych obszarach. Pozwala także na wezwanie do pomocy wojska.

15:16

Mieszkańcy Głuchołaz obawiają się o most nad rzeką Białą Głuchołaską. Stara przeprawa w ciągu dk 40 jest w remoncie. W związku z ulewami i wezbraniem wody w rzece tymczasowy most został wyłączony z ruchu.