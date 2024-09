11:51

Rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców Jarnołtówka i Pokrzywnej w gminie Głuchołazy na południu Opolszczyzny. Powód - to wysoki poziom wody Złotego Potoku, który osiąga rekordowy stan.

11:47

Rosną poziomy wody w rzekach w Śląskiem. To skutki intensywnych opadów deszczu także w tym regionie. Ostrzeżenie o opadach obowiązuje tu do poniedziałku.



Jak informuje reporter RMF FM, najgorsza sytuacja jest na Pszczynce. Ta rzeka na znacznym odcinku przekracza już stan alarmowy.

Natomiast w pasie od Chałupek do Raciborza Odra przekracza stan ostrzegawczy.

Powyżej stanu ostrzegawczego jest też rzeka Biała w okolicach Bielska Białej. Taka sama sytuacja jest na Wiśle w okolicach Czechowic-Dziedzic. Podobnie jest na Gostyni.

11:43

Wydaje się, że obecna sytuacja jest nadal sytuacją rozwojową. Niestety prognozowane ciągłe intensywne opady powodują, że ona będzie ulegała jeszcze pogorszeniu. Taka realna poprawa to dopiero pewnie w poniedziałek, ewentualnie niedziela popołudnie, kiedy opady z tego niżu genueńskiego przejdą znad terytorium Polski i wtedy sytuacja będzie się stabilizowała w całej południowej Polsce - mówił w Radiu RMF24 hydrolog z Uniwersytetu Śląskiego Sławomir Sitek, pytany o sytuację pogodową w południowo-zachodniej Polsce.

Kiedy koniec ulew? Hydrolog wskazał termin

11:33

Dramatyczne sceny w Kałkowie ( Opolskie).