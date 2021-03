Uwaga, będzie ślisko. Wieczorem, w nocy i rano jezdnie i chodniki będą oblodzone niemal w połowie kraju. Z tego powodu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia – wynika z informacji zamieszczonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia obejmują niemal pół terytorium Polski - pas województw od zachodniopomorskiego, przez pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, a także większą część lubelskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje "zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu". Temperatury minimalne przy gruncie mogą sięgnąć nawet -7 stopni C.



Śliskość może się utrzymywać do poniedziałkowego poranka.

Prognoza pogody na początek tygodnia

W poniedziałek synoptycy prognozują duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami mogą wystąpić także przelotne opady śniegu. "Lokalnie na północy możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm" - wskazuje IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C, 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, północno-zachodni i północny. W rejonach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne.



W nocy na zachodzie synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego IMGW zapowiada przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

W centrum wystąpią z kolei lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Termometry pokażą od -8 st. C na północnym wschodzie, około -5 st. C w centrum, do -1 st. C nad morzem. Na obszarach podgórskich synoptycy zapowiadają spadek temperatury do -10 st. C, -9 st. C.



We wtorek na zachodzie kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski prognozowane są natomiast przelotne opady śniegu.

"Temperatura maksymalna od -1 st. C, 0 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie, na Podhalu -2 st. C." - zapowiada IMGW.