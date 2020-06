Dziś i jutro zamknięte będą szlaki w obrębie Doliny Chochołowskiej na Wołowiec, Rakoń i Czubik Trzydniowiański. Nieczynne będzie też schronisko na Polanie Chochołowskiej. Powodem są względy bezpieczeństwa. Przez dwa dni śmigłowiec będzie transportować materiały budowlane na Wołowiec, Rakoń i Czubik Trzydniowiański.

Dolina Chochołowska / Grzegorz Momot / PAP

Na Wołowiec, Rakoń, Czubik Trzydniowiański zostanie śmigłowcem przetransportowane w sumie 60 metrów sześciennych drewna potrzebnego do remontu szlaków. Deski będą przenoszone pod pokładem w kilkudziesięciu lotach.

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, planowane jest wzmocnienie szlaku dodatkową zabudową drewnianą, która zabezpieczy fragmenty ułożonych tam wcześniej worków jutowych stanowiących szlak. Zabudowa ma osłonić worki przed degradacją, a tym samym wydłużyć trwałość remontowanego odcinka.



Zamknięte na wtorek i środę zostały: szlak zielony, na odcinku od odejścia szlaku do Doliny Starorobociańkiej i na Iwaniacką Przełęcz przez Polanę Chochołowską - do Przełęczy pod Wołowcem; szlak graniowy od Starorobociańskiego Wierchu przez Kończysty - Jarząbczy - Wołowiec - Rakoń - Grześ - schronisko na Polanie Chochołowskiej; szlak na Trzydniowiański Wierch z Polany Trzydniówki i przez Dolinę Jarząbczą. W tych dniach nie będzie też możliwe dojście do schroniska na Polanie Chochołowskiej.



Początkowo transport materiałów budowlanych śmigłowcem planowano na początek czerwca, ale deszczowa pogoda pokrzyżowała plany przyrodników.