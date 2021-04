30 kwietnia jest ostatnim dniem na złożenie wniosku w programie 500 plus dla tych rodziców, którzy chcą wcześniej otrzymać pieniądze. Zasada jest prosta: wszystkie osoby, które złożą wniosek o 500 plus jeszcze dziś, będą miały gwarancję, że pieniądze w nowym cyklu zaczną dostawać najpóźniej od 30 czerwca.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Resort rodziny i polityki społecznej w komunikacie przypomina, że od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na nowy okres świadczeniowy - od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Program 'Rodzina 500 plus' jest największym programem społecznym po transformacji ustrojowej w Polsce, który odmienił życie wielu rodzin. Dzisiaj, w dobie pandemii, świadczenie wychowawcze to nabrało zupełnie nowego charakteru, a środki stanowią de facto dodatkowy dochód gwarantowany, który rodzice mogą inwestować w dzieci. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia - należy złożyć wniosek do końca kwietnia. Zachęcam, aby zrobić to drogą elektroniczną - podkreśla szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Wnioski można składać za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a także kanałem tradycyjnym, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Jednak - jak zaznacza resort - najszybszym i najpewniejszym sposobem zachowania ciągłości wypłaty świadczeń jest zrobienie tego w formie elektronicznej.



Złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.



Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.



Według danych MRiPS do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli ponad 3,1 mln wniosków, z czego niemal 90 proc. przez bankowość elektroniczną. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy województwa mazowieckiego i śląskiego. Odpowiednio blisko 490 tys. i blisko 390 tys. wniosków.



1 kwietnia minęło 5 lat od uruchomienia programu "Rodzina 500 plus". Od początku jego obowiązywania do końca marca tego roku do polskich rodzin trafiło łącznie 144,4 mld zł. Aktualnie uprawnionych do świadczeń z programu jest 6,6 mln dzieci.