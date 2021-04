​Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ciągu roku o 4,3 proc. - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To najwyższa inflacja CPI od ponad roku, kiedy to w lutym i marcu 2020 roku wyniosła ona odpowiednio 4,7 i 4,6 proc.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Inflacja w kwietniu wyniosła 4,3 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Z kolei w porównaniu do lutego 2021 roku ceny wzrosły o 0,7 proc. To wyniki powyżej prognoz ekonomistów - średnio zakładali oni wzrost rdr o 4 proc.

Na wzrost cen największy wpływ ma drożejąca żywność (wzrost o 1,2 proc. rdr, 1 proc. mdm) oraz paliwa (wzrost o 28,1 proc. rdr, 1 proc. mdm). Problemem jest także energia (wzrost o 3,9 proc. w ciągu roku), której ceny rosną przez uprawnienia do emisji CO2, będące obecnie niemal dwa razy droższe niż przed pandemią koronawirusa. Wciąż też na nasze portfele mają wpływ ceny administrowane, takie jak wywóz śmieci, który w ciągu roku podrożał o kilkadziesiąt procent.

Inflacja rdr na przestrzeni miesięcy / Źródło GUS /

Inflacja jest obecnie znacznie powyżej celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. (z możliwym odchyleniem o 1 pkt proc. w górę i w dół). Na razie jednak komunikaty banku centralnego nie wskazują na zaostrzenie polityki monetarnej. Prezes Adam Glapiński twierdzi bowiem, że ceny rosną przez czynniki niezależne od NBP, a wyższa inflacja ma charakter przejściowy.



Rosnące ceny to globalny trend, na całym świecie odnotowywane są wyższe wskaźniki od prognozowanych. Przykładowo w Niemczech, które w ostatnim czasie borykały się raczej z deflacją, w kwietniu ceny wzrosły o 2 proc. To najwyższa inflacja u naszego sąsiada od 2 lat.

Spore znaczenie mają też drożejące surowce i rosnące koszty producentów. Miedź jest najdroższa od 2011 roku, a aluminium od 2018. Bardzo szybko drożeje też drewno.

Jaka czeka nas inflacyjna przyszłość? Wraz z otwieraniem gospodarki ceny najprawdopodobniej będą dalej rosnąć. Tak wskazują np. dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie po poluzowaniu obostrzeń inflacja w marcu mdm była najwyższa od sierpnia 2012 roku. Możliwe więc, że w tym roku w Polsce zobaczymy wskaźniki zbliżające się do 5 proc.

Szacunek flash jest na razie ogólnym, wstępnym wskaźnikiem. Szczegóły co do tego, co najbardziej podrożało poznamy w połowie kwietnia.