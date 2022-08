RCB i Państwowa Służba Geologiczna – Centrum Geozagrożeń wydały ostrzeżenie o możliwości powstania osuwisk w Małopolsce i południowej części województwa śląskiego. Może do tego dojść w wyniku intensywnych opadów deszczu, które od kilku dni przechodzą nad południową częścią kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

RCB na grafice zamieszczonej na swoim koncie na Twitterz apeluje o czujność do mieszkańców, których budynki stoją na terenie osuwiskowym. Służby wskazują, by zwracać uwagę na to, czy na ścianach tych budynków nie pojawiają się pęknięcia, a same budowle nie znajdują się na podłożu, w którym zauważyć można szczeliny i zapadnięcia gruntu.

Ponadto należy zwracać uwagę, czy linie energetyczne i gazociągi nie zostały uszkodzone, a także na ilość wód gruntowych i ewentualne zmiany poziomu wody w studiach.

We wtorek RCB wysłało alert do odbiorców w części woj. małopolskiego i śląskiego, w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Służby ostrzegły też przed możliwymi gwałtownymi wezbraniami rzek. Zaapelowały do mieszkańców tych rejonów o to, by przygotowali się na ewentualne podtopienia, a także by śledzili komunikaty pogodowe.



Wtorkowy komunikat RCB skierowany został do mieszkańców powiatów śląskich: bielskiego i miasta Bielska-Białej, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego oraz małopolskich: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, miasta Nowego Sącza, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego.