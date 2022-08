W związku z burzami, deszczem i silnym wiatrem, które od poniedziałkowego poranka przechodzą nad zachodnią i południową Polską, strażacy interweniowali 1128 razy. Tymczasem we wtorek należy się spodziewać się kolejnych burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 11 województw.

Podtopienia w miejscowości Strzelce na Dolnym Śląsku na zdjęciu z 21 sierpnia / Aleksander Koźmiński / PAP

Jak donosi reporter RMF FM, najwięcej pracy strażacy mieli w trzech województwach - śląskim, opolskim i wielkopolskim.

Na Śląsku od poniedziałkowego poranka do wtorku rano strażacy odnotowali 230 zgłoszeń. Najwięcej razy wyjeżdżali w powiecie raciborskim (35 zdarzeń), gliwickim (26 zdarzeń), bielskim (16 zdarzeń) i rybnickim (14 zdarzeń).

Działania strażaków dotyczą głównie pompowania wody z zalanych budynków, posesji i dróg. Silny wiatr uszkodził ponadto sześć dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Zalania na Dolnym Śląsku

Trudna sytuacja do nocy była też w części Dolnego Śląska, między innymi w powiecie dzierżoniowskim i w gminie Strzelin, gdzie służby musiały zabezpieczać przed zalaniem lokalny szpital i sklepy. W Strzelcach po nocnych opadach znów wylała rzeka Czarna Woda.

Nasz reporter Paweł Pyclik poinformował, że zalana jest jedna z ulic, która znajduje się najbliżej koryta rzeki. Obecnie we wsi nad sytuacją czuwają strażacy. Są w gotowości do tego, by w razie potrzeby zabezpieczać przed wodą pobliskie domy - część mieszkańców usunęła już bowiem worki z piaskiem po poprzedniej ulewie.

W niedzielę woda zalała tam ponad 40 domów. Istnieje obawa, że scenariusz się powtórzy, bowiem w Strzelcach ciągle pada.

Niebezpiecznie było także w Ludwikowie w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Wezbrała tam rzeka Dąbrówka. Nad brzegiem pracowali strażacy.

Kolejne burze we wtorek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł, że od południa do późnych godzin wieczornych w prawie całym kraju prognozowane są burze z deszczem. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu województw i dwa ostrzeżenia drugiego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

śląskim,

małopolskim.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:

wielkopolskiego,

warmińsko-mazurskiego,

świętokrzyskiego,

pomorskiego,

podkarpackiego,

opolskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h, miejscami grad.

Kolejne ostrzeżenia przed upałami

W samo południe ostrzeżenia przed upałami zaczną obowiązywać we wschodniej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla całego województwa lubelskiego. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 29 st. do 32 st. Celsjusza. Alert obowiązuje od wtorkowego południa do godz. 20:00 w poniedziałek 29 sierpnia.

Upalnie będzie też w województwie podlaskim i we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Podobnie jak na Lubelszczyźnie, temperatura wyniesie tam od 29 st. do 32 st. Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy może dobić do 19 st. Celsjusza.