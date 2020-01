Uwaga na fałszywe SMS-y z informacją o zadłużeniu na indywidualnym rachunku podatkowym tzw. mikrorachunku podatkowym. Ministerstwo Finansów przestrzega, że tego typu wiadomości są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostrzegamy przed fałszywymi SMS-ami z informacją o zadłużeniu na indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikrorachunku podatkowym. Administracja skarbowa nie jest nadawcą tych wiadomości. Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczn" - poinformował resort w środowym komunikacie.

Resort podaje przykład fałszywego SMS z pisownią oryginalną: "Twój indywidualny rachunek podatkowy wykazuje obciazenie w kwocie 6.18 PLN. Prosimy splacic zadluzenie, aby uniknac egzekucji". Do SMS-a dołączony jest link zachęcający do zapłaty.



Ministerstwo ostrzega, że otwieranie linków zamieszczonych w takich wiadomościach oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom.