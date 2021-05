Dziś burze prognozowane są w pasie od południowo-zachodniej części kraju, przez centrum, aż do północno-wschodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla kilku województw ostrzeżenia przed burzami z gradem. Obowiązują od godz. 13:00.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

IMGW ostrzega, że dziś burze możliwe będą na znacznym obszarze kraju. Największe prawdopodobieństwo burz wystąpi na obszarze od południowego zachodu po północny wschód. Burz należy spodziewać się głównie po południu i wieczorem.



Najsilniejszym burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru (do 70-80 km/h). Możliwe będą także krótkotrwałe ulewy oraz opady drobnego gradu.





Ostrzeżenia dla województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 13 do godziny 21. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" - poinformował IMGW-PIB.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dla 32 powiatów województwa wielkopolskiego. Od godz. 13 w Wielkopolsce wystąpią burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru wiejącego z prędkością do 80 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.



Ostrzeżenie nie dotyczy trzech powiatów - złotowskiego, pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego - na północy regionu. Instytut oszacował prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych na 80 proc. Według prognoz burze ustąpią do godz. 21.

Ostrzeżenie przed burzami z gradem wydano też dla 29 powiatów województwa mazowieckiego. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać do 80 km/h.

Alert pierwszego stopnia dotyczy powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, grodziskiego, legionowskiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, Ostrołęka, ostrowskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, Płock, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, Warszawa, warszawskiego zachodniego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14 do godz. 21.

Na terenie całego województwa opolskiego wspodziewane są burze, którym mogą towarzyszyć opady deszczu i grad. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Obowiązuje od godz. 13 do godz. 21.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed burzami w części woj. łódzkiego. Miejscami mogą im towarzyszyć opady gradu. Dla 17 powiatów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Burze z dużym prawdopodobieństwem mogą występować od godz. 13 do godz. 21.



Burze mogą wystąpić w powiatach: bełchatowskim, brzezińskim, kutnowskim, łaskim, łęczyckim, łowickim, łódzkim wschodnim, Łodzi, pabianickim, poddębickim, sieradzkim, Skierniewicach, skierniewickim, wieluńskim, wieruszowskim, zduńskowolskim, zgierskim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przez burzami z gradem wydano też dla wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 13 do godziny 21.

IMGW wydał też ostrzeżenie przed burzami z gradem dla dziewięciu powiatów województwa lubuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 13 do godziny 21. Ostrzeżenie dotyczy powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.