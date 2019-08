Suche krany mogą mieć dziś mieszkańcy warszawskich dzielnic Ursus i Włochy oraz tak zwanego Pasma Pruszkowskiego, czyli miejscowości takich jak Piastów, Michałowice, Reguły, Opacz i Pruszków. Powód to rozpoczęta dziś rano modernizacja wodociągu w alejach Jerozolimskich w stolicy. Przez to co najmniej kilkanaście tysięcy osób wody nie będzie mieć wcale albo będzie ona płynąć pod bardzo niskim ciśnieniem.

