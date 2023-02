Maleją szanse, by Sejm w tym tygodniu uchwalił ustawę wiatrakową z poprawką mówiącą o stawianiu wiatraków 700 metrów od zabudowań. Solidarna Polska deklaruje, że nie poprze projektu i oczekuje kolejnych zmian. Chce by wiatrak dzielił od zabudowań kilometr. Na ustawę wiatrakową czeka Bruksela. Ustawa odległościowa zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską – zapewniał minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Ustawa ta to jeden z kluczowych kamieni milowych, od których zależy wypłata pieniędzy z KPO.