Pierwsze miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów 2022 roku RMF FM zdobyło dzięki takim newsom jak informacje o zatrzymaniu w Gdańsku dwóch mężczyzn ws. zaginięcia Iwony Wieczorek, o kontrowersyjnym sondażu dotyczącym poparcia dla KPO, jaki przygotowywała uczelnia podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, o zatrzymaniu przez CBA byłego komendanta stołecznej policji, o wejściu Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski do rządu, o zatrzymaniu posła Konfederacji za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, o kokainie znalezionej w kartonach z bananami w znanej sieci dyskontów czy o zatrzymaniu rosyjskiego szpiega w Polsce.

RMF FM w ubiegłym roku zajęło pierwsze miejsce (piąty raz z rzędu) w rankingu mediów cieszących się największym zaufaniem Polaków w badaniu prowadzonym przez Reuters Institute for the Study of Journalism oraz uzyskała najwyższą notę spośród wszystkich rozgłośni radiowych w badaniu CBOS.

Nagrody odbierali też reporterzy stacji: Krzysztof Berenda został laureatem Nagrody im. Mariana Krzaka przyznawanej dziennikarzom ekonomicznym, Michał Dobrołowicz - Dziennikarzem Medycznym Roku 2022 w kategorii Radio , a Roch Kowalski był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii News.