Ministerstwo Sprawiedliwości i Kancelaria Prezydenta RP nie uzgodniły jeszcze dokładnie treści poprawek do ustawy o Sądzie Najwyższym. W ramach rządowej koalicji jest porozumienie co do chęci uchwalenia przepisów, ale już nie co do poszczególnych zmian. Prezydenckim projektem jeszcze dziś ma zająć się sejmowa komisja sprawiedliwości.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkuśnik / PAP Dyskusję między koalicjantami wywołuje przede wszystkim zapisany w ustawie test bezstronności sędziego, na który Solidarna Polska nie chce się zgodzić. W zamian proponuje inny test - apolityczności. Ziobryści chcą, by podważanie bezstronności sędziego było możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach i by jednym z takich powodów nie był sposób powoływania przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Jak usłyszał reporter RMF FM od polityków, którzy pracują nad poprawkami, większość sporów udało się już rozwiązać, ale pozostały jeszcze pojedyncze kwestie do rozstrzygnięcia. Sejmowa komisja ma wrócić do prac dziś o 18:00 i to wtedy do ustawy mają zostać zgłoszone wypracowane poprawki. Komisja wróci do prac, o ile do wieczora zakończą się konsultacje między ministerstwem a Kancelarią Prezydenta RP. Prawo i Sprawiedliwość chce, by cała ustawa została przyjęta w przyszłym tygodniu.

