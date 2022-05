W Zjednoczonej Prawicy wypracowano w końcu porozumienie ws. kształtu ustawy o Izbie Dyscyplinarnej. Uzgadniania jest dokładna treść poszczególnych poprawek - informuje reporter RMF FM Roch Kowalski.

Ryszard Terlecki o zmianach w SN: Wygląda na to, że jesteśmy dogadani / Albert Zawada / PAP

W czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości ma wznowić prace nad prezydenckim projektem, który ma umożliwić wypłatę środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Co do ostatecznego porozumienia w tej sprawie miało dojść wczoraj podczas narady w siedzibie PiS.

W naradzie brały udział nie tylko władze Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, ale także mniejsi, polityczni sojusznicy rządu związani z Adamem Bielanem, Marcinem Ociepą oraz Pawłem Kukizem. Gwarantują oni Zjednoczonej Prawicy większość w Sejmie oraz pewność uchwalenia ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

PiS zgodziło się na część zmian zaproponowanych przez frakcję Zbigniewa Ziobro, jednak dokłada ich treść uzgadniana jest z urzędnikami z Kancelarii Prezydenta. PiS chce, by przepisy, nad którymi w czwartek ma pracować sejmowa komisja sprawiedliwości, zostały przyjęte w przyszłym tygodniu.



Wygląda na to, że jesteśmy dogadani - powiedział w środę wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany o spór PiS z Solidarną Polską w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.



W ten sposób polityk PiS w rozmowie z portalem polskatimes.pl odniósł się do wtorkowego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy.

Według szefa klubu PiS, we wtorek dyskutowano też o sędziach pokoju. "Rozmowy przebiegały w towarzyskiej i sympatycznej atmosferze" - zapewnił.



Ryszard Terlecki dodał, że podczas spotkania nie pojawił się temat przedterminowych wyborów. "Nie rozmawialiśmy o żadnych personaliach, ani o perspektywie wcześniejszych wyborów".



Pytany o doniesienia, że PiS sonduje możliwość zmiany ordynacji wyborczej, Terlecki odpowiedział, że na razie nie ma takiego planu.



"Jest projekt zmiany granic okręgów w strukturze partii, żeby zamiast 40 było ich 100. W piątek się zbierze się Komitet Polityczny PiS, który to prawdopodobnie przyjmie" - tłumaczył.



"Czy w ogóle dojdzie do rozmów o zmianie ordynacji, to jeszcze nie jest przesądzone" - mówił wicemarszałek Sejmu.