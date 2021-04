Zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem dla Andrzeja U. i Izabelli U. Małżeństwo prowadziło "hodowlę" psów w okolicach Kartuz na Pomorzu. Według prokuratury warunki, w jakich trzymano zwierzęta przyczyniły się do śmierci co najmniej 251 psów różnych ras.

Na wniosek Prokuratury w Kartuzach Inspektorzy OTOZ Animals oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej wspólnie z policją na posesji w Starej Hucie odkryli martwe psy / OTOZ Animals /

Do tej pory odnaleziono, co najmniej 251 martwych psów - i taka liczba zwierząt widnieje w zarzucie, przedstawionym podejrzanym Andrzejowi i Izabelli U. To może się jeszcze zmienić, bo dokładne przeszukiwanie terenu pseudohodowli się nie skończyło. Niewykluczone, że konieczne będzie także użycie georadu do tych prac.

Zwierzęta były trzymane w fatalnych warunkach - miały między innymi nieocieplane, zbyt małe budy. Psy większych ras nie mogły przebywać w naturalnych pozycjach. Nie podawano im odpowiedniej karmy, nie prowadzono leczenia - wynika z ustaleń prokuratury.

Martwe zwierzęta grzebane były na terenie hodowli. Od kilku dni trwa wykopywanie kolejnych psów, na razie nie wiadomo kiedy się zakończy.

/ OTOZ Animals /

"Obawiamy się, że faktyczna skala tragedii nigdy nie wyjdzie na jaw i nie poznamy pełnej liczby martwych zwierząt" - piszą na Facebooku Inspektorzy OTOZ Animals, którzy brali udział w akcji na terenie pseudohodowli.

Małżeństwu U. grozi do 5 lat więzienia, nie można wykluczać, że podczas śledztwa usłyszą kolejne zarzuty. Na razie nie ma decyzji odnośnie środków zapobiegawczych wobec małżeństwa U.